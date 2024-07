A pesar del tiempo transcurrido desde que se conociera que más de 500 niñas awajún fueron violadas por sus maestros en Amazonas, los ministros del gabinete de Dina Boluarte no tienen fecha para visitar a la comunidad y tomar acciones concretas.

La titular del Ministerio de Cultura, Leslie Urteaga dijo que varios ministros estuvieron de viaje el último martes, día en que la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Parlamento la convocó a ella y a las cabezas del Ministerio de Educación y Ministerio de la Mujer para responder por casos de abuso sexual a las menores.

De esta manera, trató excusar la ausencia de los ministros de Estado, Morgan Quero y Ángela Hernández, y de ella misma.

Leslie Urteaga refirió que si bien no asistieron los ministros, estos se encuentran pendientes del tema. “El hecho que no hayamos asistido no significa que estemos paralizados. Los equipos técnicos y operativos están en el lugar. En el caso de varios ministros, estábamos de viaje, pues teníamos actividades ya comprometidas en regiones”, señaló.

En declaraciones a la prensa brindadas la tarde del domingo, expresó que los ministros de Estado acudirán a la comunidad Awajún, ubicada en la provincia de Condorcanqui, región Amazonas, para abordar las denuncias de violación.

Cuando se le preguntó puntualmente cuando sería esa visita, la titular del Mincul respondió así: “Vamos a ir (...) No podemos decir la fecha”.

También afirmó que habían recibido información de que algunas lideresas awajún han sido amenazadas y agredidas por denunciar los ultrajes. Ante ello, aseguró que se les está brindando la seguridad del caso.

Rosemary Pioc reveló a Perú21TV que viene siendo amenazada presuntamente por los mismos profesores.





