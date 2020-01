Se pronunció fuerte y claro. La ministra de la Mujer, Gloria Montenegro, condenó el ataque que recibió esta madrugada una mujer a manos de su pareja Julio César Rojas Mogollón, quien la roció de gasolina e intentó quemarla viva en una calle de La Victoria.

En declaraciones en la puerta de la comisaría de Apolo, hasta donde ha sido trasladado nuevamente el sujeto tras ser recapturado, manifestó que se trata de un claro intento de feminicidio e hizo un llamado a que las mujeres denuncien a sus agresores.

Además, felicitó al hombre que intervino y evitó que la víctima sea quemada. Recordemos que Rojas Mogollón utilizó un encendedor para intentar prenderle fuego en plena vía pública y ante la mirada de espanto de varias personas.

La Victoria: sujeto intenta quemar a su pareja en plena vía pública (16/01/20)

“Quiero felicitar al joven que interviene en defensa y evita un feminicidio. Si él no hubiera participado la chica sería ahora una víctima más. Hago un llamado a Serenazgo de todas las municipalidades para que no duden en actuar de inmediato cuando la Policía pida los videos de las cámaras de vigilancia”, sostuvo y cuestionó que la Fiscalía no haya actuado de oficio cuando en un inicio la víctima no quiso denunciar.

“Este es un caso de flagrancia, no tenia porque salir libre en ningún momento, hago un llamado a todas las mujeres que pasan por estos casos, un llamado a sus familias, por favor no pueden cubrir a estos agresores porque sus vidas corren riesgos”, recalcó y confirmó que la hermana de la joven fue la que finalmente denunció al agresor ante las autoridades.

[LO ÚLTIMO] Ministra de la Mujer sobre sujeto que intentó quemar a su pareja: “Es un claro intento de feminicidio” ► https://t.co/3P4QKYkxkZ pic.twitter.com/83W1R3ufEO — Canal N (@canalN_) January 16, 2020

Además, pidió hacer las investigaciones correspondientes para saber quiénes fueron los responsables de que Julio César Rojas Mogollón fuese liberado por unas horas.

“Este es un agresor que no solamente casual, este es un agresor que es capaz de matar, esto es sumamente delicado”, precisó la ministra, quien informó que Rojas Mogollón convive con su pareja hace diez años y tiene cuatro denuncias anteriores por agresión. “Esto fue un claro intento de feminicidio. Un llamado a todas las mujeres que estén pasando situaciones similares, denuncien", manifestó Montenegro.

CApturan a sujeto que intentó quemar viva a su pareja en La victoria. (Mininter)