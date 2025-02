La universidad de César Acuña ya tiene un “asiento” en la Sunedu

César Acuña, el líder del partido Alianza para el Progreso (APP), el socio político de la presidenta Dina Boluarte, el llamado “papá de la región La Libertad”, pero sobre todo, el amo y señor de la Universidad César Vallejo (UCV), tiene, desde ayer, un “asiento” en el Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).

El presidente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación (Concytec), Sixto Sánchez Calderón —a través de una resolución publicada en el Boletín de Normas Legales del diario El Peruano—, oficializó la designación de su nueva representante ante el Consejo Directivo de la Sunedu, Susana Edita Paredes Díaz, nada menos que docente de investigación de las carreras profesionales de Obstetricia, Nutrición y Medicina en pregrado y postgrado de la Universidad César Vallejo, la misma que ha sido en los últimos años recurrentemente sancionada por diversas infracciones por la superintendencia.

Y es que, se recuerda, la Sunedu tiene entre sus funciones no solo la responsabilidad de “aprobar, denegar, suspender o cancelar las licencias para el funcionamiento del servicio de educación superior universitaria bajo su competencia” sino también la de sancionar a las instituciones educativas que no cumplen con la normativa. Con Paredes en la directiva, ¿se le seguirá fiscalizando a la César Vallejo con la misma independencia?

¿Quién es Susana Paredes?

En su currícula registrada ante el Concytec, Paredes señala que es obstetra, egresada de la Universidad Nacional de Cajamarca, magister en Educación, pero además, exhibe una larga trayectoria profesional en la Universidad César Vallejo desde el año 2013, tiempo durante el cual ha desempeñado cargos directivos que revelan su estrecha cercanía con César Acuña. Una vinculación que se refleja en las numerosas fotografías que publica en sus redes sociales, donde se luce con quien, además de su jefe, termina siendo su líder político. “Nuestro rector fundador, ingeniero César Acuña”, escribe la nueva integrante del Consejo Directivo de la Sunedu en Facebook.

Susana Edita Paredes Díaz también es, desde el 4 de diciembre de 2013, una activa militante de APP. La pregunta, entonces, se repite. ¿La Sunedu seguirá fiscalizando a la César Vallejo con la misma independencia?

Esa independencia que hubo cuando se le impuso una multa a la UCV de S/193,251.38 por el pago indebido de regalías por S/1,894,737.00 a César Acuña bajo el rubro de “Conoce Más Viajes y Turismo”, u otra de S/594 mil por usar los fondos de la universidad —cerca de S/7 millones— para financiar los viajes de sus familiares. Esas son preguntas que Perú21 tenía interés en formularle a Paredes por lo que solicitó una entrevista con ella a través del director de Comunicaciones de la UCV, desde donde respondieron que “la doctora Paredes no dará entrevistas por el momento”.

En agosto de 2023, la Sunedu multó con S/1’160,363 a la universidad de César Acuña por infringir la Ley Universitaria.

Entre otras cosas, por utilizar fondos de ese centro de estudios en la celebración del cumpleaños de su fundador y dueño, los mismos que “no tienen vinculación con fines universitarios”.

Entrevista a Daniel Alfaro, Exministro de Educación

“Los conflictos de interés son muy altos”

¿Qué opina de la designación de Susana Paredes, militante de APP, como integrante del Consejo Directivo de la Sunedu?

No conozco a la señora ni personalmente ni a través de su trayectoria; no podría opinar sobre su calidad profesional. En la versión anterior de la Ley Universitaria, la selección de miembros se hacía con procesos meritocráticos, los que iban a formar parte de ese consejo directivo podían ser de 50 partidos, tener diferentes acercamientos, pero lo que importaba era su trayectoria y entonces había la seguridad de que iba a cumplir el mejor rol posible en beneficio del estudiante. Pero cuando tú cambias ese consejo directivo o la forma cómo se elige, los conflictos de interés emergen. No importa quién seleccione, finalmente siempre está la duda de cuál vendría a ser la principal motivación al momento de estar —que es lo que está pasando en este momento por su filiación— y los lugares donde ha trabajado antes; genera la duda de si efectivamente se va a velar por los intereses del estudiante o de las universidades. Esta es otra muestra de esa modificación no técnica que, en vez de darle más institucionalidad a la Sunedu, se la restó.

Se ha dejado a un lado la meritocracia que es necesaria en una institución que da licencias, las suspende e incluso impone sanciones a las universidades.

Sí. Si hubiera sido ese el proceso selección y esta misma persona hubiera ingresado a la Sunedu estoy seguro de que no estarías preocupada, no tendríamos esta conversación, pero la tenemos porque los procesos de selección no son transparentes y no eliminan los conflictos de interés.

¿En manos de quién está modificar este proceso?

El Congreso fue quien hizo el cambio de la Ley Universitaria para cambiar la forma de selección de los miembros de la Sunedu. Todas las personas que tenemos experiencia en esta materia alertamos sobre el error que era cambiar el sistema de selección porque debilitaba la institucionalidad de la Sunedu, sin embargo, el Congreso lo hizo. Este es un tema en donde otra vez el interés político está por encima del estudiante.

¿La designación de Paredes alerta sobre el manejo que tendrá ahora la Sunedu?

Sí. De repente cumpliría un magnífico rol como miembro del consejo directivo porque tiene experiencia, pero lamentablemente no podemos estar seguros de eso porque su proceso de selección no ha sido meritocrático, sino que pertenece a un proceso de elección política. (...) El Congreso debería devolverle su institucionalidad a la Sunedu desde la meritocracia.

