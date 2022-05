Tras más de 45 días de paralización en las operaciones mineras de Las Bambas, el gobierno no consigue ningún resultado y se ve obligado a prorrogar el estado de emergencia por 60 días más en los distritos de Challhuahuacho y Coyllurqui, llegando a un punto muerto en el diálogo con las seis comunidades campesinas en conflicto.

El secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de Las Bambas MMG, Erick Ramos, apuntó que la invasión de los terrenos persiste y un grupo de trabajadores de Las Bambas ya no perciben remuneraciones al haber entrado en la modalidad de suspensión perfecta. Por ello, el sindicato no descarta desalojar a los comuneros con sus propios medios si el gobierno no logra avances pronto.

Ramos indicó que los trabajadores se sumarán a las movilizaciones del sábado 4 de junio en favor de la vacancia presidencial contra Pedro Castillo. Luego de ello, si no se perciben avances por parte del gobierno se verían obligados a tomar decisiones más radicales por “desesperación”.

También negó las versiones de que la empresa hubiera retomado algunas actividades. “Todo sigue paralizado. Tengo compañeros que hacen mantenimiento de equipos que, si no se hace, se pueden estropear y deben ser trasladados vía helicóptero”, señaló a Perú21.

