La última encuesta de Datum Internacional ha revelado un incremento en la sensación de la opinión pública respecto a que el Gobierno toma decisiones sobre la marcha.

En total, el 72% de los encuestados considera que el Gobierno toma decisiones sobre la marcha, mientras que el 16% opina que tiene un plan claro.

Al respecto, la gerente general de Datum, Urpi Torrado, precisa que el resultado refleja algo más que una variación respecto al mes pasado y que también se vincula al control de los contagios.

“Esta sensación de hacer las cosas sobre la marcha, e incluso con improvisación, crece respecto al mes pasado, pero no solo es esto, sino que cuando vemos otras preguntas de la encuesta, como si se cree que se ha logrado controlar la pandemia, la tendencia es a considerar que no se ha controlado. Entonces, podríamos decir que esta sensación de improvisación es por no haber podido contener la pandemia”, explica.

Otro factor que también podría haber influido sería el hecho de que la cuarentena fuese anunciada inicialmente por 15 días y que luego se extendiera por otros 15 días. Ello, comenta Torrado, habría dejado “la idea clara de que hay anuncios sobre la marcha”.

Respecto a la percepción más crítica de las empresas grandes y pequeñas sobre el tema, Torrado considera que esto es explicable “no solo porque se sienten más golpeadas, sino también porque no ven políticas claras para su sector”.

“Cuando se inicia la pandemia, probablemente el Gobierno no estaba preparado, pero en estos meses se ha generado mucha expectativa”, asevera la ejecutiva.