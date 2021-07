Son un grupo de fanáticos fundamentalistas, que buscan participar en la vida política del país a punta de agresiones, amedrentamientos y gritos. Son ultraconservadores que emulan comportamientos como los registrados en enero pasado en Estados Unidos (EE.UU.), cuando seguidores del expresidente Donald Trump asaltaron el Capitolio y cuyo ataque dejó cinco muertos.

La Resistencia apareció en 2018 y tiene entre sus principales rostros a Juan José Muñico Gonzales (45) y a Flor de los Milagros Contreras (44). Se hacen llamar defensores de la democracia bajo el lema “Dios, patria y familia”; y han venido captando más adeptos desde entonces.

Comenzaron realizando plantones a favor del exfiscal de la Nación Pedro Chávarry y de la lideresa de FP, Keiko Fujimori. Arribaban –con parlante y micrófono en mano– a los exteriores de los medios de. Uno de ellos fue justamente Perú21, donde atacaron a periodistas de esta casa editora por nuestra posición liberal.

Ahora, en el marco de la campaña, sus acciones parecen haber llegado a su punto más álgido, convirtiéndose en una suerte de brazo violento de la extrema derecha.

Promueven plantones en los exteriores del JNE y frente a la casa del jefe de la ONPE, Piero Corvetto. Incluso, el último miércoles enrumbaron a la sede del Palacio de Gobierno y atacaron, además de periodistas, a ministros y negocios de la zona.

Pero, advierten, todavía no ha venido lo peor. “Las marchas para evitar que el país caiga en manos del comunismo hambreador se seguirán dando y todas se dirigirán a Palacio. No, Francisco Sagasti, aún no nos hemos pasado de la raya”, refirió uno de sus fundadores, Muñico Gonzales, en Twitter.

En un inicio, los miembros de La Resistencia estuvieron ligados al partido naranja, apareciendo con personajes como la entonces congresista Rosa Bartra. Luego de la crisis política de 2019, que condujo a la disolución del Congreso, hubo una ruptura. La Resistencia acusó a Fuerza Popular de ser “tibios” y comenzaron los acercamientos con el conservador derechista Rafael López Aliaga, que tomó la posta en Solidaridad Nacional y le cambió el nombre a Renovación Popular.

Es justamente en ese trance en el que alias ‘Jota Maelo’ tentó una curul en el Congreso en las elecciones extraordinarias de 2020 con el expartido de Luis Castañeda Lossio. Aunque no llegó ni a los 1,300 votos. También postuló con ese partido la propia Bartra.

Los integrantes de La Resistencia ya registran denuncias por sus hostilizaciones. Muñico Gonzáles incluso ha sido sentenciado a un año de prisión suspendida por difamar al Instituto de Defensa Legal (IDL). En varias ocasiones este grupo ha realizado plantones en su contra.

Según pudo confirmar Perú21, Álvaro Subiria Alegría, quien agredió a una periodista de Canal N el miércoles, ha sido denunciado ante la Policía en 2015 y 2017 por hostilizar y amenazar de muerte a una joven, así como por agredir verbalmente a un sereno de Magdalena.

Flor Contreras fue intervenida en noviembre de 2020 por no usar mascarilla, mostrando una actitud prepotente hacia los agentes policiales.

El sociólogo Jorge Aragón, profesor de la PUCP, dice que La Resistencia ha podido permanecer en el tiempo debido a la “permisibilidad” de los propios partidos a los que respaldan, en referencia a Fuerza Popular y ahora Renovación. La primera de las agrupaciones ha deslindado de las acciones de La Resistencia.

Aragón mencionó también que estos grupos aparecen junto a las corrientes que promueven las fake news y la negación hacia la pandemia del COVID-19 y las vacunas. Siempre estarán ligados a las alas más extremistas, convirtiéndose en una especie de “fuerza de choque”, advirtió. “Es un grupo bien nocivo no solo para la vida y seguridad de las personas, sino para el propio sistema político”, recalcó.

En EE.UU. aparecieron seguidores radicales de Donald Trump, en donde la situación se salió de control y asaltaron el Capitolio, luego de las elecciones que favorecieron a Joe Biden.

En Brasil, surgió un grupo de ultraderecha a favor de Jair Bolsonaro, autodenominado los “300 de Brasil”. Ya atacaron el Supremo Tribunal Federal.

