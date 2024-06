No puede disimularlo. No quedan dudas de que le ha dolido. La presidenta se ha picado. Nadie le ha preguntado, pero ella se ha tomado unos segundos de su discurso en uno de los colegios que anda inaugurando para intentar minimizar lo que los peruanos piensan de su gestión. “El desarrollo del Perú no se basa en encuestas”, advierte Dina Boluarte, sentenciada por la población con el peor registro de aprobación de un mandatario en este país.

La jefa de Estado no se ha aguantado y ha soltado su bronca, su rabia por esta cruda realidad que le toca. No hace mea culpa, solo busca minimizar las encuestas y desacreditar la opinión de los peruanos, un trabajo que sus ministros ya se adelantaron en hacer. El premier, incluso, ha tenido que inventar otro país asegurando que en regiones la aceptación de Boluarte es muchísimo mayor a la que muestran las encuestas; y el titular de Educación ha cantinfleado con ese 5% de popularidad de su jefa, colocándola como potencial candidata presidencial.

Pese al evidente papel de escuderos presidenciales que realizan él y su gabinete, Gustavo Adrianzén ha rechazado ayer este calificativo, precisando que la presidenta no necesita de escuderos porque puede defenderse sola y que ellos solo defienden la institucionalidad.

Para Guillermo Loli, director de estudios de opinión de Ipsos, la poquísima legitimidad que tiene la presidenta a partir de las últimas encuestas no es culpa de las encuestadoras sino de ella.

“Cuando la situación les es adversa los políticos tienden a desacreditar al mensajero y no el mensaje, y en ese sentido, no es la primera vez en este gobierno que la presidenta y algunas autoridades cercanas desacreditan las diversas encuestas a partir de estos resultados”, dijo el analista a Perú21TV.

“La presidenta Boluarte no quiere declarar a la prensa porque no tiene la astucia ni la capacidad de responder a las repreguntas. Es un tema de capacidad, de cómo salir de las preguntas incómodas”, sentenció Loli.

