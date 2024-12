"La presidenta nunca ha abandonado sus funciones": Premier sobre operación de rinoplastia

El presidente del Consejo de Ministros (PCM), Gustavo Adrianzén, negó que la presidenta Dina Boluarte haya "abandonado sus funciones" tras realizarse una cirugía en 2023.

"Siempre se mantuvo al frente del Poder Ejecutivo...La presidenta nunca ha abandonado sus funciones", dijo el premier en conferencia de prensa tras acabar el Consejo de Ministros.





Como se recuerda, este martes, el expremier Alberto Otárola, en la Comisión de Fiscalización del Congreso, admitió haber estado al tanto del procedimiento quirúrgico al que se sometió la presidenta Dina Boluarte , lo que la habría hecho ausentarse de sus funciones entre el 29 de junio y el 10 de julio de 2023.

Otárola explicó que la intervención se hizo en la nariz de la presidenta, detallando que se realizó una reducción en las fosas nasales (rinoplastia).

Por su parte, el presidente de esa comisión, Juan Burgos, dijo que el hecho de que la presidenta se hubiera ausentado, unas ocho horas, por la operación, sin pedir permiso al Congreso, sería una causal de vacancia presidencial.

No obstante, precisó que no podría impulsarla porque no puede ser "juez y parte".

Sin embargo, lo declarado por Adrianzén, contradice el testimonio de Otárola, puesto que según el premier la jefa de Estado nunca estuvo desconectada de sus labores.

