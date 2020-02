La gestión de Martín Vizcarra ha demostrado que no le hace falta un Congreso obstruccionista para entrar en crisis. Mantener en reserva las reuniones entre Odebrecht y el Ejecutivo para abordar la solicitud de arbitraje de la constructora ante el Ciadi ha desembocado ayer en la juramentación de cuatro nuevos ministros en las carteras de Justicia y Derechos Humanos, Energía y Minas, Transportes y Comunicaciones, y Educación.

La crisis ministerial llegó a tal punto que, según fuentes de Perú21, el propio premier Vicente Zeballos puso ayer su cargo a disposición del mandatario y el resto de los miembros del gabinete hicieron lo mismo. Finalmente, tras una reunión con Zeballos en Palacio de Gobierno, Vizcarra decidió mantenerlo en el puesto, al menos por ahora, y renovar cuatro ministerios.

UNO TRAS OTRO

La caída en dominó comenzó con un secreto personal. Juan Carlos Liu, exministro de Energía y Minas, le ocultó al jefe de Estado que su empresa había hecho consultorías para Odebrecht en el Gasoducto, obra investigada por corrupción.

Al día siguiente, el lunes, Lui renunció a su cargo, pero antes de irse reveló algo que el Ejecutivo no había hecho público. El exministro contó que el último 9 de enero se reunió con representantes de Odebrecht a pedido del entonces procurador ad hoc Jorge Ramírez, ya que la constructora planeaba demandar al Perú por la paralización de la megaobra desde 2017.

Las críticas hacia Ramírez, como si hubiera actuado de mandadero de Odebrecht, llevaron a que el procurador general del Estado, Daniel Soria, lo cese del cargo el pasado miércoles. Sin embargo, el gobierno sí sabía de esas reuniones.

Para empezar, la exministra de Justicia Ana Teresa Revilla fue el nexo entre Ramírez y Liu. “El 23 de diciembre me visita el procurador para pedirme una reunión con el ministro Liu. Me explica que hay un riesgo (por la demanda ante Ciadi). Yo lo único que hice fue ponerlos en contacto”, dijo ayer Revilla en RPP.

“Yo me quedé en shock cuando me enteré de la destitución de Ramírez. Yo no tuve nada que ver”, añadió. Revilla había puesto su cargo a disposición el miércoles en la noche. De acuerdo a fuentes cercanas a la exministra, ella estaba “muy mortificada” por la crisis generada.

El 8 de enero, un día antes del encuentro de Liu con Odebrecht, Ramírez envió un oficio al Consejo de Defensa Jurídica del Estado para informar de las citas que buscaba la compañía. Incluso, días después se reunió con la ministra de Economía, María Antonieta Alva, para informarle la situación y la respuesta fue que la constructora tenía que presentar una solicitud a la comisión especial del MEF dedicada a las controversias internacionales. El pedido nunca llegó.

El Ejecutivo mantuvo en reserva todo ese recorrido. Solo cuando se conoció la demanda ante el Ciadi, el premier Zeballos se pronunció con sorpresa e indignación. “El gobierno no negocia con corruptos”, dijo el 7 de febrero. Y fue la última vez que se le escuchó en público.

RENOVACIÓN OBLIGADA

Luego de Revilla, Edmer Trujillo presentó su carta de renuncia al cargo de ministro de Transportes. Perú21 conoció que el Ejecutivo quiso aprovechar la crisis para renovar el gabinete. Trujillo arrastra una investigación fiscal en Moquegua por presuntas irregularidades en la construcción del hospital regional que él gestionó en el gobierno regional.

La sorpresa llegó con la salida de Flor Pablo del Ministerio de Educación. Ayer, mientras realizaba actividades en Piura, Pablo fue llamada de urgencia para que retorne a Lima. Su inexplicable final ya se conoce.

Así fue la juramentación de los cuatro nuevos ministros del presidente Martín Vizcarra. (Foto: Presidencia Perú)

VIZCARRA Y ZEBALLOS SABÍAN

Tras ser retirado del cargo, el exprocurador del caso Lava Jato Jorge Ramírez dio más detalles de las reuniones que sostuvo con Odebrecht y el Ejecutivo para tratar la solicitud de arbitraje ante el Ciadi.

Ramírez afirmó en RPP que el premier Vicente Zeballos sí conocía, desde antes de que se presente la demanda, sobre los acercamientos.

Incluso, dijo que el exministro de Energía y Minas Juan Carlos Liu le aseguró que el propio presidente Martín Vizcarra estaba al tanto. “Lo que me manifestó el ministro Liu es que (Vizcarra y Zeballos) sí tenían conocimiento”.

“Yo como procurador tenía que informar. Lo que me importaba a mí era que no se afecte el pago de la reparación civil por el Gasoducto Sur Peruano. Me voy tranquilo porque cumplí con mi función”, agregó Ramírez.

Hasta el momento, el gobierno ha preferido no responder públicamente sobre esta situación.

Según fuentes de este diario, Ramírez solo informó a su equipo de la Procuraduría ad hoc sobre la cita con el Ejecutivo y Odebrecht una vez que ya había sido pactada. Fue la actual procuradora Silvana Carrión la que recibió la comunicación.

Óscar Valdéz, expremier: “Debió curarse en salud”

Esta crisis que se ha desatado en el Ejecutivo es porque no se hizo una buena elección de los miembros del gabinete, no se hicieron los filtros adecuados para contrarrestar esta situación. Se tuvo que haber analizado mejor a quienes se estaba contactando.

Ahora, a pesar de que el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, ha demostrado varios esfuerzos por hacer un buen trabajo, debería dar un paso al costado porque la crisis ya le tocó también a él.

Es momento de que el gabinete se renueve y que, ante la expectativa de un nuevo Congreso, se presente también un nuevo Consejo de Ministros y todos hacer una agenda en conjunto.

El presidente debió hacer la renovación total porque si en los próximos días salen nuevos casos relacionados con ministros y Odebrecht, la posición del jefe de Estado será muy vulnerable para sufrir una crisis.

Lo que debió hacer Martín Vizcarra es curarse en salud con una renovación total, que implicara a todos los ministros.

Jorge Nieto, exministro: “Hay que hacer ajustes”

Estas renuncias que se han generado en cascada, una tras otra, han llevado a una crisis de gabinete. Lo que pasa es que han preferido por ahora solo sacar a cuatro ministros.

Ahora el presidente Martín Vizcarra tiene un tiempo preciso para poder hacer todos los ajustes que corresponden o, de lo contrario, lo que sucederá es que el nuevo Congreso no va a encontrar en el Ejecutivo a alguien que pueda sentarse a dialogar con claridad para hacer una agenda en relación a la reforma política y a los temas electorales.

Lo que ha sucedido también es la constatación de que algunos ministros no saben exactamente cuáles son las responsabilidades de sus respectivas carteras.

Esto demuestra que hay una responsabilidad política. La ministra Ana Revilla debió saber cuál era el proceso que debía seguir cuando le llegaba una información como la otorgada por el procurador Jorge Ramírez respecto a la reunión con la empresa Odebrecht. Los ministros deben conocer los procedimientos que se siguen.

Erick Sablich, analista político: “¿Por qué se queda el premier?”

Lo que aparentemente era una crisis que se resolvía con la renuncia de Juan Carlos Liu en Energía y Minas ha terminado comprometiendo a todo el gabinete, y más allá de los hechos que se le imputaban al exministro, como era el conflicto de intereses que sin duda era cuestionable, parece que hay un mal manejo del Ejecutivo sobre este tema. Las renuncias vienen a cuentagotas.

Por otro lado, si removieron a Jorge Ramírez por haber gestionado y participado en la reunión (con miembros de Odebrecht), porque no se negocia con corruptos, ¿entonces por qué se queda el premier Vicente Zeballos?

El cargo de premier es de confianza, y ahí se necesita una persona con experiencia política, con capacidad de diálogo y de gestión, y las cifras no ayudan a Vicente Zeballos.

Este gobierno está terminando por ser básicamente de transición, en el que quizás, con colaboración del nuevo Congreso, se apruebe la reforma y nada más que eso.

TENGA EN CUENTA

- El gobierno no ha explicado por qué decidió cambiar a Flor Pablo como ministra de Educación.

- Odebrecht reclama ante el Ciadi una indemnización de US$1,200 millones al Estado peruano por la suspensión del contrato del GSP.

- La empresa brasileña ha ratificado a la Fiscalía que realizó pagos ilícitos para adjudicarse este proyecto.