“En la actualidad la libertad de expresión está recortada en muchos países latinoamericanos; Cuba, Nicaragua, Venezuela y ahora por desgracia; mi país el Perú”, dijo Mario Vargas Llosa esta semana en la Feria de Guadalajara. Su comentario respondía al proyecto de ley del partido de gobierno que busca controlar el espectro radioeléctrico usado por la radio, la televisión y la Internet en el Perú.

“Estas leyes que están proponiendo, son los primeros pasos en contra del trípode que forma la libertad, la democracia y la prensa”, sostiene el expresidente del Consejo de la Prensa Peruana, Bernardo Roca Rey. Hace semanas el CPP espera que el presidente Castillo suscriba las declaraciones de Chapultepec y Salta, que no son otra cosa que un compromiso de respeto irrestricto a la Libertad de Expresión.

Roca Rey recuerda cuando los militares ingresaron a las redacciones durante el gobierno de Velasco Alvarado. “Mi abuelo Luis Miró quesada era director del El Comercio, un día Velasco lo llamó a Palacio y le dijo: señor Miró Quesada si usted no cambia, nosotros vamos a tener que hacer algo. Al día siguiente, cerraron El Comercio”, dice y por eso afirma que la gente debe saber que sin derecho de opinión, no existe nada.

Pero don Luis Miró Quesada no fue el único censurado, Arturo Salazar, reconocido periodista y fundador de La Prensa también sufrió los embates de esa dictadura. Sebastián Salazar, conductor de Cuarto Poder y nieto de don Arturo todavía lo siente.” Velasco oprimió a los medios de comunicación. El gobierno les mandaba las notas de prensa y todos los medios replicaban lo mismo. Era muy difícil vivir, de hecho, a mi abuelo lo deportaron”, recuerda.

Pamela Vértiz de ATV refuerza estos conceptos “frente a los ánimos crispados, desistir en la labor informativa no es una opción. No hay que dejar que la voz de la prensa independiente se apague, hay que seguir haciendo nuestro trabajo con ponderación, con pluralidad. No deberíamos repetir la dictadura de Velasco o la dictadura Montesinita”, dice la directora de DíaD.

“Se podría pensar que este es un tema que afecta solo a los medios, cuando no es así. Esto afecta la libertad de los ciudadanos. Y este proyecto es claramente inconstitucional precisamente”, dice Renato Canales, director periodístico de Panamericana Televisión.

Martin Riepl, también reclama por el intento de Perú Libre de plantearles la agenda a los periodistas ¿Qué oficina del Estado va a definir lo que es un contenido de interés general?, se pregunta el conductor de Latina Televisión. “¿Lo va a hacer Dina Boluarte, por ejemplo, que hasta hace unos días le pedía a la prensa que pregunten sobre esto sí y sobre esto no?”, señala.

“No se le ha ofrecido a la prensa la cobertura total como normalmente ocurre con otros gobiernos. La cereza, por el momento, es este proyecto de ley. Imagino que la mayoría todavía no ha hecho conciencia del problema. Lo que me preocupa es lo que pueda venir del Ejecutivo; bajo qué forma y qué margen de acción van a actuar para ir mellando poco a poco a la prensa”, refiere Mario Ghibellini, periodista y conductor de Canal N.

El secretario de Transparencia, Ivan La Negra, opina que se trata de un proyecto mal estructurado con definiciones poco precisas que pueden ser interpretadas de una manera muy peligrosa. “Por lo tanto, lo que hemos recomendado es sencillamente que se retire o que sea archivado”. explica.

TENGA EN CUENTA:

El 19 de septiembre, Perú Libre bajo la iniciativa del congresista Abel Reyes, presentó el proyecto de ley ante el Congreso.

La Defensoría del pueblo advierte que esta medida pone en riesgo las libertades de expresión y opinión.

Ante la presión de la ciudadanía la parlamentaria Francis Paredes de Perú Libre retiró su firma del proyecto.

VIDEO RECOMENDADO:

Esta madrugada se incineró el cadáver del cabecilla de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán. Sus restos se esparcieron en un lugar reservado. Además, Luis Carranza en Perumin: "Ejecución de proyectos mineros generaría un crecimiento de 7.5%" Una vergüenza, Manuel Merino pide pensión vitalicia por haber sido presidente 5 días. Y, choques entre cocaleros y la policía en Bolivia deja 6 heridos y 33 detenidos.