La Fiscalía anunció el inicio de investigaciones preliminares a los congresistas que supuestamente habrían perpetrado el delito de resistencia o desobediencia a la autoridad. En un comunicado, informó que la medida se debe a que los parlamentarios no acataron la medida cautelar que les ordenó suspender provisionalmente el proceso de selección de miembros del Tribunal Constitucional (TC) previsto para el 7 y 8 de julio pasado.

BAJO LA LUPA

Según la Fiscalía, el actuar delictivo se habría perpetrado cuando los congresistas ratificaron en Junta de Portavoces continuar con la elección de magistrados del TC. Las diligencias, que tomarán cuatro meses por tener naturaleza compleja, incluirán la identificación de los congresistas que ratificaron el acuerdo de Junta de Portavoces, y tomar sus declaraciones.

La respuesta del Congreso no tardó en llegar: “El Congreso expresa su preocupación sobre la investigación preliminar iniciada por la Fiscalía. Puede iniciar investigaciones pero debe ajustarse a la Constitución y las leyes, especialmente cuando se trata de altos funcionarios”.

Asimismo, anunció que mañana la Junta de Portavoces tratará estas diligencias “con prioridad. El equilibrio y control de poderes no debiera judicializarse, máxime cuando no hay decisión sobre la designación de magistrados del TC”.

A pesar de la medida, el proceso continuará, según informó a Perú21 el presidente de la Comisión especial, Rolando Ruiz (Acción Popular). “El procedimiento ingresó a cuarto intermedio. Es posible que el martes 13 se retome el tema”, respondió.

RECHAZAN LA MEDIDA

El constitucionalista Natale Amprimo manifestó a Perú21 que la investigación fiscal “parece una jugada de corte político que busca amedrentar a quienes piensan diferente”. Según Amprimo, correspondía a la jueza que dictó la resolución “aplicar el apremio, le correspondía a ella calificar la conducta incumplida (no a la Fiscalía)”.

Indicó que el anuncio de investigación no da mayor detalle pues no precisa si es por iniciativa de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, o una fiscalía ordinaria. Además, subrayó que, “sin duda, la medida es una amenaza. Independientemente de ello, los parlamentarios no responden por sus votos ni sus opiniones”.

En tanto, el penalista Luis Lamas Puccio expresó que la medida “no procede. No existe delito. Están usando la investigación penal para intimidar a los parlamentarios”.

“El Congreso debe plantear un amparo contra la fiscal que inició la investigación dado que actuaron de acuerdo a sus atribuciones. El TC debe responder en última instancia”, acotó.

DATOS:

Constitucionalistas como Enrique Ghersi, Aníbal Quiroga y Domingo García Belaunde participaron en una sesión de Constitución en la que coincidieron en que los parlamentarios no responden por sus votos y opiniones.

En un comunicado, 35 presidentes de Cortes Superiores expresaron que toda persona debe cumplir las resoluciones emitidas por el Poder Judicial