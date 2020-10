“Soy inocente y lo voy a probar”, decía Richard Cisneros Carballido mientras era llevado por los agentes de la Policía a la carceleta de la Prefectura en la que estará detenido por siete días después de que la fiscal anticorrupción Janny Sánchez-Porturas solicitara su arresto debido a que estaría obstaculizando la investigación.

Este personajillo, más conocido como Richard Swing, ha llevado al gobierno de Martín Vizcarra a un hoyo, pero por culpa de sus mismos desaciertos, porque el mandatario no ha sabido responder por qué se contrató al cantante y se le pagó S/175 mil durante los últimos tres años.

Swing no cayó solo. Con él fueron detenidos los que hasta hace poco eran los funcionarios más poderosos de Palacio de Gobierno: Mirian Morales, la secretaria del despacho presidencial; Oscar Vásquez, el asesor de comunicaciones, y Karem Roca, la secretaria personal de Vizcarra.

El lunes 28 de setiembre, la fiscal Sánchez solicitó al Poder Judicial la detención preliminar de diez investigados, entre ellos los antes mencionados y exfuncionarios del Ministerio de Cultura. También pidió el registro de sus viviendas y el levantamiento de las comunicaciones.

El Ministerio Público sostiene que los investigados habrían manipulado testigos y desaparecido pruebas. La fiscal sustentó su pedido de detención ante la jueza Sonia Bazalar y le dijo que, de no actuarse con urgencia, los investigados “podrían borrar, destruir o sustraer más elementos de convicción; como los empleados para impulsar las coordinaciones y tratativas en donde se habrían realizado coordinaciones para llevar al presunto favorecimiento de las contrataciones directas de Cisneros, valiéndose de ‘contactos previos’, esto es, de funcionarios del gobierno”.

Los contactos previos a los que se refiere la Fiscalía señalarían al mismo mandatario. Un argumento fiscal que pesó para que se lleve a cabo la medida de detención fue “que el jefe de Estado habría ‘coordinado y acordado’ con Mirian Morales, secretaria general del Despacho Presidencial, quien se encargaría de ‘contactar previamente’ vía teléfono y directamente con los ministros de Cultura y con el investigado Cisneros, para que los ministros, valiéndose del alto cargo de confianza, viabilicen la contratación directa de Swing”.

La División de Investigaciones de Alta Complejidad (Diviac) llegó a las 4:30 a.m. a las casas de los investigados para detenerlos. A la mayoría los agarró en pijama, menos a Oscar Vásquez, quien no se encontraba en su domicilio. El que hasta hace una semana se desempeñó como asesor presidencial en temas de prensa y comunicaciones fue capturado a las 10:00 a.m. en una casa en el distrito de Barranco. La Fiscalía alegó que habría estado dificultando la investigación preliminar induciendo a testigos para guiarlos a declarar falsamente a fin de entorpecer la pesquisa.

La exsecretaria general de Palacio Mirian Morales fue trasladada a la Prefectura. (Foto: Joel Alonzo / @photo.gec)

Sobre Roca, la Fiscalía declara que es sospechoso que el 11 de setiembre enviara a sus hijos a vivir a la casa de sus abuelos. Podría fugar, alega.

Todos los detenidos durmieron en la carceleta de la Prefectura de Lima, en el jirón España del centro de la ciudad. En el interín, la Fiscalía espera requisar la computadora personal de Swing y compañía, y busca una mayor colaboración por parte de los exintegrantes del círculo más cercano del presidente de la República.

Tomará tiempo

El abogado Mario Amoretti explicó a Perú21 que esta medida tiene como fin principal realizar diligencias urgentes y necesarias en torno a este caso. El letrado expresó que llama la atención que después de uno o dos meses de que se realizaron una serie de allanamientos e incautaciones a los investigados, la Fiscalía haya pedido la prisión preliminar.

En opinión de la abogada penalista Liliana Calderón, las indagatorias que realice la Fiscalía serán determinantes para el futuro de este caso. “Se tendrá que esperar el resultado de las investigaciones, que se acumulen mayores indicios y se determine al final si a los implicados les perfilan algunos delitos adicionales o si se descartan. O incluso que vayan siendo excluidos del caso”, aseveró a Perú21.

En lo que respecta a cómo podría afectar este caso a Vizcarra, quien cuenta con prerrogativas por ser presidente, Calderón indicó que, conforme prosigan las indagatorias, la Fiscalía determinará las próximas acciones a tomar.

“No se puede aventurar a dar por cierto todo lo expresado en audios, al contrario. Por eso, la Fiscalía ha procedido con estas medidas para continuar con las diligencias. Con ello se encontrará mayor información adicional”, precisó.

Asimismo, indicó que la medida forma parte de una estrategia del Ministerio Público para continuar con su indagatoria y, tras el periodo de detención, deberán analizar si piden la prisión preventiva de los implicados.

El abogado de Mirian Morales, Carlos Rodas, rechazó la medida al considerar que está basada solo en los audios. “Deben ponerse de acuerdo. ¿El contenido es verdadero o falso? Si es verdadero, que lo sea todo”, dijo en referencia así a una grabación en la que se escucha a Roca decir que la titular del Ministerio Público, Zoraida Ávalos, es cercana a Vizcarra y toma represalias contra congresistas opositores.

Por su lado, el abogado de Roca, Michel Remigio, indicó que evalúa impugnar la detención preliminar contra su cliente. En tanto, el abogado de Cisneros calificó de “arbitraria” la medida e indicó que no existe ningún peligro procesal de su defendido.

César Nakazaki, abogado de la exsecretaria general del Ministerio de Cultura, Diana Tamashiro, anunció que no apelará la detención preliminar para que su defendida esclarezca el caso. Empero, sí cuestionó que haya sido recluida en la Prefectura de Lima, donde no se garantiza la salud de su cliente.

Sobre este pedido, Liliana Calderón explicó a este diario que, aunque la situación sanitaria es complicada, “no puede ser un impedimento para que la justicia siga avanzando”.

En tanto, la fiscal adjunta Yenny Huacchillo, quien integra el equipo que investiga el caso Richard Swing, subrayó que las indagaciones “no solo se basan en audios”. “Es una investigación exhaustiva con bastantes elementos de prueba como las declaraciones testimoniales, documentales y demás. Tenemos, además, un testigo protegido que ya es de conocimiento público”, acotó. Asimismo, defendió la medida en el sentido de que existe probabilidad de peligro de fuga y obstaculización.

Reacción en el Congreso

Desde el Congreso, Otto Guibovich (Acción Popular) indicó a título personal estar de acuerdo con la detención preliminar dictada.

“Es un esfuerzo serio de la Fiscalía. Sería muy provechoso y muy bueno para la salud judicial del Perú por ser un tema denunciado”, acotó.

De igual manera se expresó el vocero de Somos Perú, Luis Dioses, quien dijo a Perú21 que la Fiscalía “debe actuar de manera imparcial, objetiva y siguiendo los procedimientos que les compete realizar para las investigaciones que correspondan”.

Sobre cuánto podría afectar esta situación al presidente Vizcarra, Dioses dijo que dependerá del mandatario “dar cuenta sobre ello”.

En tanto, el vocero del Frente Amplio, Lenin Checco, quiso jalar agua para su molino y propuso –debido a estas detenciones– “conformar una Comisión de Investigación Multipartidaria que indague la presunta responsabilidad política y penal del presidente”.

Robinson Gupioc (Podemos) expresó su preocupación sobre los comentarios de Vizcarra. “Hace una pequeña crítica al Poder Judicial por tomar estas medidas (sobre la vacancia). Así como también a nosotros por ejercer nuestras competencias por hacer lo que creímos conveniente”, aseveró.

