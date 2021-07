A pocos días de que Pedro Castillo jure al cargo de presidente de la República, sus primeros actos como nuevo gobierno generan graves riesgos a la seguridad de nuestro país. La semana pasada, con el visto bueno de la vicepresidenta electa Dina Boluarte, se designó al general (r) Wilson Barrantes como responsable del equipo de transferencia del Ministerio de Defensa. Un despropósito por parte del próximo gobernante haber puesto a un simpatizante abierto del Movadef cerca a una institución que ha luchado valientemente contra el terrorismo en los últimos años.

Dicha designación no es poca cosa, pues Barrantes ocupa un lugar desde el cual podría filtrar información reservada de operativos de nuestras Fuerzas Armadas a grupos senderistas que continúan operando en el país, dado que ahora el militar se pasó al bando de los acusados y condenados por traición a la patria, como el genocida y cabecilla terrorista de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán.

RECHAZO UNÁNIME

Perú21 conversó con un grupo de expertos, quienes han investigado y combatido el terrorismo en el país y de forma unánime critican y rechazan que Perú Libre haya designado a una persona con nexos con el Movadef y hasta haya hablado de reconciliación a favor del terrorista Guzmán.

El general de División (r) del Ejército y congresista José Williams Zapata (Avanza País) expresó su desacuerdo con la incorporación de Barrantes en el equipo de transferencia de Defensa.

“No es conveniente que tenga esta relación e integre la comisión de transferencia. Me llama tremendamente la atención que un militar esté vinculado con Sendero Luminoso, que hable con ellos y que tenga pensamientos concordantes con el Movadef. Es desagradable”, aseveró Zapata.

Conversatorio el 10 de enero del año 2018 organizado por el Movadef y en el cual estuvieron presentes el General (r) Wilson Barrientos y Alfredo Crespo, abogado de Abimael Guzmán (ONG Waynakuna).

En el mismo sentido declaró José Luis Gil, exintegrante del Grupo Especial de Inteligencia (GEIN), quien subrayó que la decisión tomada por Perú Libre “es una afrenta a las Fuerzas Armadas”.

“Para las Fuerzas Armadas y la Policía es agraviante la designación, por todo lo que representa la lucha contra el terrorismo y lo que ha significado en los últimos 30 años. Es una decisión desafiante para las Fuerzas Armadas”, manifestó Gil.

Asimismo, expresó que el nombramiento de Barrantes en el equipo de transferencia representa “un error estratégico en el campo militar en la lucha contra organizaciones terroristas. Las Fuerzas Armadas y la PNP manejan información clasificada de inteligencia de los movimientos terroristas”.

“Con la designación de este nefasto personaje se pone en riesgo ya no solo las operaciones antiterroristas sino la seguridad interna del país”, precisó.

Zapata, por su lado, coincidió en este punto y expresó que no sería lo correcto que Barrantes pueda ser considerado como titular del Ministerio de Defensa. “El que esté a cargo del Ejecutivo debe pensar que está liderando a un país, no solo a un grupo, sino a todos. Debe evitar fricciones, ya no son momentos para este tipo de conflictos”, reflexionó.

“Como exGEIN me siento indignado por una decisión así, no solo afecta la moral y la dignidad de las Fuerzas Armadas sino también de la Policía Nacional del Perú, muchos de cuyos miembros cayeron en el combate contra Sendero Luminoso”, subrayó Gil.

Las críticas también vinieron del exministro del Interior Carlos Basombrío: “Que el general retirado Wilson Barrantes, con vinculos con el Movadef y que llama luchadores sociales a quienes mataron a decenas de miles de peruanos, entre ellos muchos militares encabece la transferencia en Defensa es gravísimo. Y si lo nombran ministro sería inaudito”.

CERCA AL MOVADEF

Los vínculos entre el general (r) Barrantes y el Movadef data de hace varios años, según explicó a Perú21 el analista en seguridad integral, Pedro Yaranga.

“Barrantes es abiertamente miembro del Movadef, lo tengo detectado desde 2009 cuando asistía a reuniones en la UNI. Y de ahí, además, en diversas zonas particulares. Pero siempre ha estado cerca al Movadef. Además, siempre aparecía al lado de Alfredo Crespo, abogado de Abimael Guzmán”, expresó el experto en temas de terrorismo y narcotráfico.

Tal como informó Perú21 en la edición de ayer, en 2018 Barrantes fue parte de una conferencia en la que condenados por terrorismo y militares en retiro discutieron la “reconciliación” con condenados por estos crímenes. Entre los asistentes estaba Alfredo Crespo, el abogado de Abimael Guzmán y miembro del Movadef, y Wilfredo Mujica, excarcelado por terrorismo.

En 2017 Barrantes participó en un evento organizado por la Asociación de Familiares de Desaparecidos y Víctimas de Genocidio y el Movadef, en donde defendió la construcción del mausoleo terrorista en un cementerio de Comas.

Por otro lado, el 24 de enero de 2017 intervino en el foro “Amnistía General y Reconciliación Nacional”, donde criticó el Informe de la Comisión de la Verdad, y el 17 de abril, en la mesa “Perú reconciliado hacia el bicentenario”, donde llamó la matanza emprendida por Sendero Luminoso como “una guerra revolucionaria”.

“Barrantes siempre ha opinado a favor de las peticiones de Movadef. Y hasta considera que lo que existe en el Vraem no es Sendero Luminoso sino son temas de droga. Y que los hermanos Quispe Palomino, como ahora dicen algunos analistas, son una banda dedicada al narcotráfico y no tiene que ver con terrorismo. El general (r) tiene una apreciación equivocada de lo que ocurre en el Perú”, agregó Yaranga.

En opinión del experto, que Barrantes pueda acceder a información delicada y reservada del Ministerio de Defensa resulta contraproducente porque podría “utilizarla para dar información a sus amigos del Movadef y, de esa forma, ellos tendrían datos clasificados”.

Yaranga expresó que aunque el presidente electo Pedro Castillo ha manifestado en la Asamblea Nacional de Perú Libre, del sábado pasado, que no recibirá en su gobierno a personas con tendencias radicales, “en el fondo parece estar teniendo mayor efecto las recomendaciones del ala dura de su partido. Esperemos que el mandatario se asesore mejor y escoja en adelante a personas con más experiencia y trayectoria para ocupar cargos, especialmente en su primer gabinete de ministros”.

En tanto, desde las filas de Perú Libre hubo hermetismo sobre el futuro de Barrantes como responsable del equipo de transferencia en Defensa. No obstante, trascendió que había sido separado de este grupo. Sin embargo, fuentes del Ministerio de Defensa indicaron a Perú21 que hoy está programado que sea recibido con otros miembros del equipo designado por Boluarte. Es decir, el gato de despensero. Su sola presencia es una afrenta a las FF.AA. y policiales.

Exprocurador antiterrorismo, Julio Galindo: “Es grave que Barrantes esté en la comisión del Mindef”

El exprocurador antiterrorismo Julio Galindo expresó su rechazo a la designación de Wilson Barrantes como responsable del equipo de transferencia de Perú Libre en el sector Defensa, dado sus vínculos con el Movadef en distintas conferencias y pronunciamientos. Indicó que, a lo largo de su carrera, jamás ha visto un caso que alguien que hable a favor de un grupo terrorista y esté cerca del Ejecutivo.

“Una persona con ese tipo de antecedentes no es la indicada para dicha designación, ni para que asuma una cartera, menos el sector de Defensa. Esto es un tema grave”, dijo Galindo a Perú21.

Sobre la posibilidad de que Barrantes acceda a información sensible del sector defensa, Galindo indicó que es “definitivamente peligroso. Es una irresponsabilidad y muestra poca seriedad del presidente electo de que haya tomado a este tipo de decisiones”.

Asimismo, el exprocurador subrayó que el hecho de que tenga vínculos con el Movadef no es poca cosa, dado que “no solo es el brazo derecho de Sendero Luminoso, sino es directamente (esta organización terrorista).

Precisamente, sobre esta agrupación senderista de fachada (Movadef), Barrantes ha minimizado que represente algún tipo de peligro para el país. “No es una amenaza, tampoco lo es para el Estado”, dijo al portal Sudaca. Galindo cuestionó su declaración:

​Procurador Julio Galindo conversó con Perú21 sobre la designación de Wilson Barrantes (GEC).

DATOS:

- En 2016, Wilson Barrantes postuló al Congreso con Perú Libertario, ahora es llamado Perú Libre. Por ese entonces, Vladimir Cerrón aspiraba ser presidente de la República.

- En 2019, Barrantes, vestido de militar, invocó a la desobediencia civil y que militares, comités de autodefensa y miembros de las Fuerzas Armadas desobedezcan al entonces presidente MartínVizcarra. Un golpista.

- El equipo de transferencia del Mindef que encabeza Barrantes también está compuesto por Luis Peralta Guzmán, Jorge Bustamante, Víctor Vega Torres, Leonardo Bensaquen, Jesús Alvarado, Abner Trujillo, Fray Vásquez (sobrino de Pedro Castillo), Wendy Irogoin, Wolfgang Grozo y Anselmo Barboza.

- En 2004, Barrantes pasó a situación de disponibilidad como parte de una medida disciplinaria. Fue restituido en 2005, pero luego pasó a situación de retiro.





VIDEO RECOMENDADO:

Colección del Bicentenario: El boom de la gastronomía y su aporte en el turismo