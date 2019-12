Manuel Elera Moquillaza, esposo de la excongresista Yeni Vilcatoma, fue irregularmente contratado en la Municipalidad de Miraflores en 2018, lo que causó un perjuicio económico al Estado, así lo determinó la Contraloría de la República en uno de sus informes.

El 12 de abril de 2018, el municipio contrató a Manuel Elera como locador de servicios para la gerencia de seguridad ciudadana, no obstante, la necesidad de esa contratación no estaba sustentada en el plan operativo institucional 2018, según determinó el órgano de control.

Al mes siguiente, lo contrataron en la misma gerencia pero bajo la modalidad de Contrato Administrativo de Servicios (CAS). Sin embargo, Elera no cumplió con los requisitos del perfil establecido en el concurso. Además, estaba impedido de contratar con el Estado por ser cónyuge de la entonces congresista Vilcatoma.

“No acreditó documentalmente el cumplimiento de los requisitos indispensables establecidos en las Bases y la Convocatoria CAS, por tanto, debió declararse como no apto”, se lee en el informe de control.

Documento de la Contraloría sobre irregular contratación a esposo de Yeni Vilcatoma.

Elera se quedó en el puesto hasta diciembre de 2018, a pesar de que el analista de Capital Humano de la subgerencia de Recursos Humanos, Víctor Tecsi, advirtió que no cumplía con todos los requisitos del perfil. El esposo de Vilcatoma no acreditó experiencia con documentos en la Contraloría General de la República ni en el Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social (Foncodes). Tampoco presentó el certificado de habilitación profesional.

“Los funcionarios de la Municipalidad de Miraflores contravinieron la norma vigente tramitaron la contratación de un asesor legal sin sustento de su necesidad, elaboraron la orden de servicio pese a que no acreditaba todos los requisitos establecidos en los términos de referencia, dieron conformidad por un servicio parcialmente prestado, así como contrataron un profesional que no cumple con el perfil del puesto y estaba impedido de contratar con el Estado”, determinó la Contraloría.

Documento de la Contraloría que establece irregularidades en contratación del esposo de Yeni Vilcatoma.

La Contraloría le recomendó a la Municipalidad de Miraflores iniciar un proceso administrativo a los funcionarios involucrados en la contratación de Elera. Asimismo, sugirió al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) que le abra un proceso sancionador a Manuel Elera.

Perú21 se comunicó con Elera vía telefónica, pero después de que le explicamos la razón de la llamada dijo que no escuchaba. Repetimos la pregunta y luego volvió a manifestar que había una mala comunicación y colgó. Intentamos llamarlo otra vez y le dejamos un mensaje, pero no contestó. De igual manera, su esposa Yeni Vilcatoma no respondió las llamadas y no respondió su Whatsapp a pesar de que leyó nuestro mensaje.

Elera y Vilcatoma están casados desde el 4 de agosto de 2017, su matrimonio se celebró en la misma comuna miraflorina.

Aún están pendientes los resultados de otras investigaciones que está realizando el órgano de control por las contrataciones de Elera en la Contraloría, Foncodes y la Municipalidad de Lima.