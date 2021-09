El presidente de la República, Pedro Castillo, confirmó la entrega del bono Yanapay Perú para enfrentar el impacto económico producto de la pandemia. “El monto asciende a 350 soles por persona adulta”, adelantó el mandatario. Para la congresista Norma Yarrow, de Avanza País, esta propuesta es “poco seria” pues Castillo no detalló de dónde saldrá los millones de soles destinados al pago del bono.

“El presidente anunció que va a designar cierto presupuesto sin decirnos de dónde. Habla de miles de millones, pero no dice de dónde. Sobre el bono dijo que va a ayudar en la economía, pero no me parece nada serio. Los 350 soles no van a ayudar a que los ciudadanos vivan maso menos pues la gente con las justas está viviendo”, explicó a Perú21.

Sin embargo, la congresista resaltó que su preocupación está en el nuevo respaldo que brindó el presidente al gabinete ministerial, que incluye al cuestionado ministro de Trabajo, Iber Maraví. “Me ha preocupado que persista en su gabinete. Estábamos esperando que, por lo menos hoy, dijera que el ministro de Trabajo, con vínculos terroristas comprobados, salga del sector, pero, por el contrario, dijo que seguirá en evolución de sus ministros. Eso es muy preocupante porque, es decir en letras chiquitas, que ‘no me van a cambiar el gabinete’. Incluso Maraví ha presentado su carta de renuncia y el presidente no se lo acepta. ¿A dónde vamos cuando tiene una población que pide cambio de ministro y cambio de gabinete para trabajar juntos?”, sostuvo.

VACUNAS SPUTNIK

Yarrow acotó que “el problema no está en el plan de trabajo que quiera mostrar y los millones que quiere disponer para el gas o las obras, pero me pareció ambiguo. Para ser un mensaje a la Nación, lo más rescatable es el tema de las vacunas y que apunta a que el 50% de los ciudadanos se puedan vacunar, pero es un tema que cualquier gobierno lo puede hacer porque estamos en una emergencia sanitaria”.

En tanto, la congresista criticó el anuncio de la instalación de una planta de producción de la vacuna rusa, Sputnik V, pues consideró que antes se debería “ver el convenio firmado porque en más de 40 días de gobierno no hemos visto nada claro”. “Castillo dijo que iba a promover la vacuna peruana pero no lo ha hecho. Encima ha declarado muy vagamente que le ministro de Salud nos dará las explicaciones para montar el laboratorio pero no dijo nada y, además, se supone que tiene que ser de gobierno a gobierno, pero no sabemos”, finalizó.

