¿El cambio de versión de Jorge Barata, que niega ahora responsabilidad penal en la adjudicación del Gasoducto podría provocar el quiebre de la colaboración eficaz de Odebrecht?

La colaboración eficaz ya se quebró por la falta de experiencia o voluntad de nuestras autoridades. Odebrecht, de manera muy astuta, logró, a través de un proceso de colaboración eficaz, que tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial homologaran ese proceso y así pudo transferir sus activos. Yo tengo la impresión de que desde un inicio la empresa diseñó una estrategia jurídica y legal para lograr la impunidad de los hechos en los que había participado, y lo logró por la falta de experiencia de fiscales y jueces. Fue un error supeditarse a lo que dijera Barata en la colaboración eficaz, y fue otro grave error aceptar una parte de la responsabilidad penal y hacerse la vista gorda respecto a otros hechos que tenían particular connotación como es el caso Gasoducto. Esto está encaminado a que el Perú no pueda verse resarcido económicamente.

¿No tenemos nada para recuperar?

No, porque los bienes los transfirieron y fueron las autoridades peruanas las que lo permitieron en el caso, por ejemplo, de la hidroeléctrica de Chaglla. El Ejecutivo de entonces presentó un proyecto de ley a través del cual diseñó un esquema legal para el pago de las reparaciones civiles a favor del Estado peruano. Esa normativa señalaba que se necesitaba que prevaleciera una sentencia condenatoria, ejecutoriada y consentida, si eso no se suscitaba no se podían transferir los bienes. ¿Qué hicieron Odebrecht y Barata? (…) Se acogieron a la colaboración eficaz, el reconocimiento de la responsabilidad penal se convirtió en sentencia consentida y ejecutoriada, y eso permitió que Odrebecht venda sus activos a terceras empresas para que no pudieran ser embargados para el futuro pago de la reparación civil.

Y ahora tenemos esta demanda ante el CIADI.

La demanda tiene varios meses. (…) Si estás supuestamente negociando con un grupo de delincuentes, en la vida puedes continuar esa negociación sabiendo que te están demandando ante un organismo internacional. Esa es una forma de desprecio hacia los peruanos y quienes se supone estaban ahí para defender los intereses del Perú, en este caso los fiscales y los jueces que homologaron el proceso de colaboración eficaz, no hicieron absolutamente nada. Lo que está empezando a conocerse es el inicio de una etapa de impunidad lastimosa y vergonzosa para la historia de la corrupción en el Perú.

TENGA EN CUENTA

-Lamas sostuvo que Odebrecht “vino al Perú, hizo y deshizo en complicidad con los partidos políticos, empresarios y una serie de personajes coludidos con algunos medios de comunicación”.

-“No tengo la menor duda de que todos estos casos van a quedar casi casi en la más absoluta impunidad, tanto respecto a los extranjeros como a los connacionales que están siendo procesados”, acotó.

