Eduardo Salhuana: La censura china

AVANCES Y RETROCESOS

“Yo no pienso ser burócrata”, ha dicho Ángel Delgado, en respuesta a las críticas que le hizo César Delgado Guembes por su inexperiencia parlamentaria. “Yo tengo un encargo de hacer una selección de personal calificado”, agregó el flamante jefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso. “Mi encargo durará cinco meses, máximo seis; no tengo vocación de funcionario público”.

Sin embargo, Ángel Delgado, quien reemplaza a Jorge Luis Torres Saravia, sí aspiraba a ser parlamentario, encabezando la lista de diputados por Avanza País, espacio que ahora parece tambalearse, según fuentes del propio partido. Igual que su esposa, Elizabeth Du Bois, quien tiene la experiencia de trabajar con la congresista Leslye Lazo, del Parlamento Andino.

Avanza País ha rechazado firmemente el papel de Delgado en el actual Congreso. “Él es libre de trabajar”, acotó una de las cabezas del partido. “Él es responsable individual de sus actos y decisiones”, argumentó. “Ni avalamos ni respaldamos la designación de Ángel Delgado, ni el partido ni la bancada”.

En esa línea, el secretario general de Avanza País, Luis Flores Reátegui, ratificó que Avanza País ha pedido la renuncia de Eduardo Salhuana y que esa decisión debe ser tomada en cuenta por la bancada. El pasado 2 de enero, en un plenario de emergencia, los coordinadores regionales y distritales de Lima de Avanza País arribaron a esa petición formal de renuncia del presidente del Congreso. Evidentemente, el tercer vicepresidente, Alejandro Cavero, no estaba presente. “Es un total despropósito que el señor Salhuana se haya ido de viaje cuando están allanando el Congreso”, especificó Flores. “Debería de renunciar; el cargo le está quedando grande. ¿El dueño de casa se va de viaje dejando todo tirado mientras allanan la casa?”, preguntó retóricamente en RPP.

Mira: Ed Málaga: “Por mucho menos censuraron a Lady Camones”

EL VIAJE

Ángel Delgado fue propuesto por la jefa de la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional del Congreso, Alejandra Aramayo. Delgado trabajó con Aramayo cuando esta fue congresista naranja (2016-2019). Como exparlamentaria, Aramayo era de la opinión minoritaria de que Salhuana no viaje.

Ante las presiones, Salhuana ha dicho que recortará su agenda de viaje, pero no queda claro en qué consistirá exactamente. La XIV Asamblea Popular Nacional (APN) de China comenzará su tercera sesión anual en Beijing recién el 5 de marzo de 2025, de acuerdo con una decisión tomada el miércoles por el Comité Permanente de la APN. Allá también están de receso, como en el Perú.

Ha trascendido que la agenda preliminar contemplaba visitas a Shanghai y Shenzhen, incluyendo visitas a sus puertos y a sus fábricas de autos eléctricos. Según Salhuana, su visita se limitará a la invitación del Poder Legislativo chino, lo que implica iniciativas de ley sobre zonas económicas especiales privadas, temas de conectividad e inversión en turismo.

En la comitiva de Salhuana destacan dos asesoras parlamentarias de APP. Saby Meza, la jefa de gabinete de la presidencia del Congreso, quien anteriormente fue asesora del despacho de Salhuana. En mayo de 2024, la Procuraduría General del Estado pidió que Meza sea investigada por presunto patrocinio ilegal, luego de que el programa dominical Punto final revelara que ella fue intermediaria del empresario minero Eloy Saxi durante una audiencia de vista de la causa del Consejo de Minería del Ministerio de Energía y Minas, en el proceso de inscripción del Reinfo.

La otra asesora viajera es Jaqueline Lozano, excandidata al Congreso con APP y actual jefa del Centro de Modalidades Formativas del Parlamento. Lozano es prima del exfiscal y exministro del Interior, Juan Carrasco. Lozano pertenece al CEN de APP y tiene mucha injerencia en el partido. También fue asesora del excongresista Freddy Díaz, condenado a 13 años de cárcel por el delito de violación sexual contra su trabajadora.

LOS EXPRESIDENTES DE APP

A la sangría de desafiliaciones de APP se suma la lucha intestina de sus (ex)presidentes del Congreso, en medio de un escándalo de prostitución que salpica hacia arriba.

Llamó la atención, por ejemplo, que el presidente del Congreso haya mencionado que Lady Camones iba a viajar con él, sobre todo porque ya la expresidenta del Parlamento se había bajado públicamente del avión. Aunque Camones no se ha pronunciado, fuentes cercanas confirman que ella no estaba de acuerdo con el viaje a China en medio de la crisis. Alejandro Soto comparte el mismo análisis. “No estoy de acuerdo con ese viaje”, le dijo el expresidente del Congreso a El Comercio. “Como congresista y expresidente del Congreso he recibido múltiples invitaciones con todo pagado, pero nunca acepté ningún viaje”, dijo forzando la comparación. “El Congreso merece una atención al 100%”.

Por las fechas, el caso de la red de prostitución involucra más a la gestión de Soto que a la de Salhuana. Incluso se habla de videos y chats que implican a funcionarios de la era Soto, muchos de los cuales sobreviven hasta el día de hoy. Sin embargo, Soto ha sabido guardar silencio y sus fichas han sabido moverse cautelosamente en el tablero. Solo ha dejado el mutis para enrostrar el error del viaje a China. A su estilo, Camones ha criticado el viaje con sus silencios. Aún no olvida su intempestiva salida de la presidencia por un audio que se filtró desde el propio partido.

Soto, Camones y Salhuana integraron la terna que aspiraba a presidir la actual Mesa Directiva del Congreso. Y, como se recuerda, una semana antes de aquella elección ya todo estaba perdido para Salhuana, quien súbitamente logró imponerse a último minuto gracias a una reunión y varios pactos que sellaron su candidatura.

Hoy, sus excontendores le devolvieron el cambio.

VIDEO RECOMENDADO