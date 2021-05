El economista y exministro Kurt Burneo descartó que vaya a integrar el equipo técnico del candidato presidencial Pedro Castillo, de Perú Libre, luego de haber sido invitado por este último en las conversaciones que sostuvo para elaborar un plan de gobierno en el marco de la segunda vuelta electoral.

“Dada la incomunicación y el total desacuerdo con el documento Plan Bicentenario sin Corrupción -en el que no participé- que presentará hoy el Sr. Castillo, comunico mi desistimiento a la invitación recibida para integrar el equipo de Plan Gobierno”, escribió en su cuenta de Twitter.

Hoy a las 2 p.m., Pedro Castillo presentará su equipo técnico, dos días después de que difundiera a través de redes sociales un documento que ha sido llamado “Plan Bicentenario sin Corrupción” en el que engloba diversas propuestas en 17 páginas.

En declaraciones a RPP, Burneo precisó que luego de haber recibido la invitación inicial de parte de Castillo hace una semana y media aproximadamente, no volvió a tener una respuesta luego de haberle planteado como condición que se aparte de la campaña a Vladimir Cerrón.

“No he tenido mayor comunicación con el profesor Castillo, y ante un documento que se ha presentado donde no participé y no comulgo con las propuestas contenidas, en el mismo, creo que lo razonable y consistente es dar un paso al costado agradeciendo la invitación”, manifestó, para luego indicar que solo tuvo una comunicación “intermitente con uno de sus allegados”.

Entre los aspectos que rechaza que han sido incluidos en el plan de Perú Libre, el economista destacó las restricciones a las importaciones y la expropiación de empresas que se niegan a nuevas estructuras tributarias.

Castillo Terrones había asegurado que Kurt Burneo era parte del equipo que había convocado, a pesar de que el exministro de Producción había señalado como condición para su participación que haga un deslinde públicamente con Vladimir Cerrón, fundador de Perú Libre.

“Me ratifico que, aparte de opiniones personales, de lo que se diga o se deje de decir, hemos hablado y tenemos la palabra seria del señor Kurt Burneo y va a formar parte del equipo. Lejos de juzgar lo que hizo o no hizo, acá estamos por el país”, señaló en declaraciones a Exitosa.

Presento al país el “Plan de Gobierno Perú al Bicentenario - Sin corrupción” en el que precisamos nuestra propuesta de justicia, equidad y cambio social. Descárgalo aquí: https://t.co/Hdz997FWIi pic.twitter.com/wm44Hvn8Mj — Pedro Castillo Terrones (@PedroCastilloTe) May 17, 2021

“Kurt Burneo es parte del equipo que ha llegado. Le hemos dicho claro que no es la lucha del señor Vladimir Cerrón. Entiende que es parte del partido, pero que más allá del partido, es el país”, añadió.

