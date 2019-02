PPK también es investigado por colusión por sus nexos con Odebrecht

La tiene difícil. Al delito de lavado de activos por el que se investiga al ex presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK), se suma ahora uno más: colusión.



La decisión la tomó el equipo especial Lava Jato a pedido de la Procuraduría ad hoc. ¿El motivo? La empresa Westfield Capital, de propiedad de Kuczynski, no habría realizado las siete consultorías que este dijo haber hecho para Odebrecht –entre noviembre de 2004 y diciembre de 2007– para justificar las transferencias que recibió en sus cuentas.

Según la tesis de la Fiscalía y de la Procuraduría Ad Hoc, se trató de un “servicio irreal, para justificar los depósitos de Odebrecht a Westfield”.



Fuentes de Perú21 indicaron que la real tarea de PPK habría consistido en crear el marco legal (decretos supremos) para que el endeudamiento de Odebrecht ante la banca internacional tenga más beneficios respecto de los proyectos Trasvase Olmos e IIRSA Sur, tramos 2 y 3. Cabe recordar que PPK desempeñó los cargos de presidente del Consejo de Ministros (PCM) y ministro de Economía y Finanzas (MEF) entre los años 2002 y 2006.

El 20 de febrero, Luiz de Castro Santos, ex gerente de Interoceánica Sur, dijo ante el equipo Lava Jato que la empresa de PPK nunca produjo informes por sus asesorías a Odebrecht y que su trabajo fue mantener “conversaciones” con la banca a favor de la empresa.

La investigación a PPK comprende las transferencias realizadas por TRG Allocational Off Shore LTD., Ternium S.A y TRG Management LP., vinculadas a Odebrecht, entre los años 2007 y 2015, a la cuenta de PPK en el Banco de Crédito.



La investigación seguida contra el ex jefe de Estado se inició con los pagos realizados por Odebrecht en favor de las empresas Westfield Capital, First Capital y Latin America Enterprise. Por esas asesorías, según el informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), PPK y sus empresas recibieron más de US$3 millones de parte de compañías vinculadas a Odebrecht.



PERICIA A LA VISTA

César Nakazaki, abogado de Kuczynski, dijo a Perú21 que la teoría del equipo Lava Jato en cuanto a que Westfield Capital era una empresa fachada y que el ex presidente recibió sobornos es “equivocada”.

“Hay testimonios de funcionarios del BCP, de Apoyo y de los ejecutivos de Odebrecht que indican que Westfield Capital sí realizó asesorías a la constructora. Todo está documentado”, dijo.



Agregó que los pagos a PPK no salieron de la caja de sobornos. Informó que próximamente se iniciará el peritaje al trabajo que realizó Westfield Capital para Odebrecht y que motivó la remuneración a PPK.

TENGA EN CUENTA

La investigación al ex presidente Pedro Pablo Kuczynski y sus vínculos con Odebrecht se encuentra en etapa preliminar.



Desde marzo de 2018, el ex mandatario tiene impedimento de salida del país. Tampoco podrá transferir ni vender su vivienda de San Isidro.



En marzo de 2018, el equipo Lava Jato de la Fiscalía allanó las propiedades del ex mandatario ubicadas en San Isidro y Cieneguilla.