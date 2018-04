'Kenjivideos': Fiscalía ordenó una pericia digital a los audios y videos que realizó Mamani

Luego de realizar la visualización y la transcripción de los audios y videos entregados por el congresista Moíses Mamani y de "hallar desfases en varios archivos del material, el despacho de la Fiscalía de la Nación ordenó una pericia de análisis digital".



A través de su cuenta de Twitter, el Ministerio Público indicó que "la pericia es para determinar la data de la grabación, el instrumento o mecanismo empleado y para descartar si el material entregado fue editado o manipulado".

La Fiscalía precisa que aún "los originales no han sido entregados hasta el momento". Es importante recordar que Mamani dijo que grabó en audios y videos al ex presidente Pedro Pablo Kuczynski y al ex ministro de Transportes Bruno Giuffra con el objetivo de demostrar una supuesta compra de votos para evitar la vacancia.

El legislador Modesto Figueroa también grabó a su colega Bienvenido Ramírez.

Moíses Mamani es investigado en Puno por el presunto delito de lavado de activos. La Fiscalía lo acusa de ser el presunto cabecilla o integrante de una organización criminal que funciona concertada y coordinadamente, con reparto de tareas y funciones, donde él sería el financista. Mamani será interrogado la próxima semana por la Fiscalía Anticorrupción.

Perú21 intentó comunicarse con Mamani para solicitar su descargo, pero no respondió a las llamadas telefónicas.