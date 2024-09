Kenji se quiebra al recordar a Alberto Fujimori con canción de Lady Gaga: "Primer día sin ti, pa"

Sinceras palabras. Kenji Fujimori no pudo ocultas sus sentimientos por el fallecimiento de su padre Alberto Fujimori, con quien fue muy cercano. El menor de la familia Fujimori siempre lo acompañaba a sus consultas médicas y está destrozado.

Como se recuerda, en plena Navidad del 2017, el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski anunció el indulto a Fujimori por delitos de lesa humanidad. Sin embargo, en marzo se revelaría audios que comprometían a Kenji Fujimori y otros congresistas de Fuerza Popular que dejaban al descubierto una posible negociación para su excarcelación.

Antes estas revelaciones, se suspendió a Kenji de sus funciones como congresista y fue denunciado penalmente.

MIRE: Martha Chávez afligida por fallecimiento de Fujimori: "Su último deseo fue ser activo políticamente"

El exfuncionario publicó un sentido mensaje en su cuenta X ( antes Twitter) y acompañó sus palabras con una canción de Lady Gaga.

Imagen

"¡Primer día sin ti, pa! Me enseñaste mucho sobre la vida, pero jamás a decirte adiós", se lee en la publicación.



¿Qué dice la canción de Lady Gaga?

Toma mi mano

Hold my hand

Todo va a estar bien

Everything will be okay

El cielo me dijo que las nubes han estado grises

I heard from the Heavens that clouds have been grey

Acércame a ti

Pull me close

Envuélveme en tus brazos dolidos

Wrap me in your aching arms

Veo que estás sufriendo, ¿por qué tardaste tanto?

I see that you're hurtin', why'd you take so long

¿Para decirme que me necesitas?

To tell me you need me?

Veo que estás sangrando

I see that you're bleeding

No tienes que mostrármelo de nuevo

You don't need to show me again

Pero si así lo decides

But if you decide to

Voy a andar por esta vida junto a ti

I'll ride in this life with you

No te soltaré hasta el final

I won't let go 'til the end

Así que llora esta noche

So cry tonight

Pero no me sueltes la mano

But don't you let go of my hand

Puedes llorar y agotar tus lágrimas

You can cry every last tear

No me iré hasta entenderlo

I won't leave 'til I understand

Prométemelo, solo toma mi mano

Promise me, just hold my hand

Levanta tu cabeza

Raise your head

Mira mis ojos anhelantes

Look into my wishful eyes

Este miedo dentro de ti se aliviará, dale tiempo al tiempo

That fear that's inside you will lift, give it time

Ahora puedo ver todo a lo que tú eres ciego

I can see everything you're blind to now

Tus oraciones tendrán respuesta

Your prayers will be answered

Deja que Dios susurre la manera

Let God whisper how

Para decirme que me necesitas

To tell me you need me

Veo que estás sangrando

I see that you're bleeding

No tienes que mostrármelo de nuevo

You don't need to show me again

Pero si así lo decides

But if you decide to

Voy a andar por esta vida junto a ti

I'll ride in this life with you

No te soltaré hasta el final

I won't let go 'til the end

Así que llora esta noche

So cry tonight

Pero no me sueltes la mano

But don't you let go of my hand

Puedes llorar y agotar tus lágrimas

You can cry every last tear

No me iré hasta entenderlo

I won't leave 'til I understand

Prométeme que simplemente me tomarás la mano

Promise you'll just hold my hand

Toma mi mano, toma mi

Hold my hand, hold my

Toma mi mano, mi mano

Hold my hand, my hand

Estaré aquí

I'll be right here

Toma mi mano

Hold my hand

Toma mi mano, toma mi

Hold my hand, hold my

Toma mi mano, mi mano

Hold my hand, my hand

Estaré aquí

I'll be right here

Toma mi mano

Hold my hand

Sé que tienes miedo y tu dolor es imperfecto

I know you're scared and your pain is imperfect

Pero no te rindas contigo mismo

But don't you give up on yourself

Escuché una historia, una niña me contó una vez

I've heard a story, a girl, she once told me

Que yo volveré a ser feliz

That I would be happy again

Toma mi mano

Hold my hand

Toma mi mano, mano

Hold my hand, hand

Toma mi mano, toma mi mano

Hold my hand, hold my hand

Toma mi mano, toma mi mano

Hold my hand, hold my hand

Toma mi mano

Hold my hand

El cielo me dijo

I heard from the Heavens



