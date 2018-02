Kenji y Keiko Fujimori: una historia de enfrentamientos El congresista ya no es más parte de la bancada de Fuerza Popular, que lidera su hermana. Los desencuentros no son nuevos y se hicieron más notorios en última campaña. El legislador no fue a votar por ella.

Kenji y Kenji cuando todo era felicidad junto con su padre, Alberto Fujimori. Keiko y Kenji cuando todo era felicidad junto con su padre, Alberto Fujimori. Twitter de Kenji Fujimori