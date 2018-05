El próximo miércoles 6 de junio el Pleno debatirá y votará el informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que recomienda el desafuero de Kenji Fujimori , Bienvenido Ramírez y Gullermo Bocángel. El menor del clan Fujimori podría despedirse del Legislativo.

Comenzando esta semana decisiva, Kenji Fujimori ha empezado también a dar declaraciones en distintos medios de comunicación. Busca defenderse de las acusaciones sobre su participación en los 'mamanivideos', que causaron, entre otras cosas, la renuncia del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski.

"Se vive el miedo dentro de la bancada de Fuerza Popular", ha dicho enfático Kenji este martes en ATV. El hijo de Alberto Fujimori considera a la agrupación naranja como la principal responsable de su posible desafuero.

Según precisó el aún congresista, no conversa con su hermana Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, desde "el indulto a su padre". Aún así — indicó— no le guarda rencor.

El legislador no descartó que su hermana haya sido la autora intelectual de los 'mamanivideos'. "Tengo una corazonada (...) Es una cosa que yo nunca haría", manifestó.

Aún así no quiso dar detalles sobre las acusaciones que pesan sobre ella por los presuntos aportes recibidos por la constructora brasileña Odebrecht .

"Eso se está investigando en la Fiscalía. Yo he dicho la verdad, siempre me han tenido como el apestoso adentro. Nunca he sido secretario de economía o tesorería", apuntó, indicando que no puede señalar si ingresó dinero ilícito a su bancada.

Pero para Moíses Mamani , autor de los polémicos videos donde aparece Kenji junto a otros legisladores presuntamente ofreciendo proyectos a cambio del apoyo al presidente PPK, no se guardó calificativo alguno.

"Es un extorsionador" , dijo, enojado.

"Extorsionar a un presidente constitucional y que termine con una vacancia no puedo llamarlo héroe. Es un extorsionador", replicó.

El legislador indicó que espera salir librado de un posible desafuero. "Tengo la conciencia tranquila y para mi eso es suficiente".