El excongresista Kenji Fujimori fue condenado a 4 años y 6 meses de prisión efectiva, luego de que el Poder Judicial lo encontrara culpable, junto al también exparlamentario Guillermo Bocángel y el exasesor Alexei Toledo, por el delito de cohecho tráfico de influencias agravado. Sin embargo, el hermano de Keiko Fujimori asegura su inocencia.

“Yo no soy culpable de los delitos que se me inculpan. No era necesario que estén presente en la lectura de mi presencia, pero he estado porque soy inocente, no soy culpable de los delitos que se me imputan. Vamos a apelar en otra instancia”, indicó en una entrevista a Willax.

“Todos los testigos, citados por la misma Fiscalía, ninguno me incrimina. Ninguno dijo que Kenji ha venido al MEF a solicitar obras. Hay que precisar que el presupuesto general de la República no lo aprueba el MEF, lo aprueba la Comisión de Presupuesto del Congreso. En ese entonces, la mayoría en la comisión era Fuerza Popular, que me había expulsado”, agregó el excongresista.

Los exparlamentarios fueron sentenciados por la compra de votos para evitar la vacancia presidencial de Pedro Pablo Kuczynski (PPK), en el caso conocido como ‘Mamanivideos’.

En la lectura de la sentencia, el magistrado indicó que la sala aceptó los archivos (videos y audios) que iniciaron el caso, esto luego de someterlo a una análisis forense oficial que concluyó que el material no fue adulterado. Además, se indicó que los investigados congresistas actuaron “fuera del marco establecido en las conductas parlamentarias”.

La investigación nació en 2018 luego que el excongresista Moisés Mamani difundió videos y audios donde aparecían dialogando los imputados exlegisladores de Fuerza Popular. Ellos tramaron apoyar a PPK a cambio de lograr proyectos de obras, poder político, y “futuros crímenes de corrupción”.

De acuerdo al Ministerio Público, el apoyo de Kenji Fujimori y otros investigados fue porque a cambio buscaban que el entonces mandatario PPK conceda el indulto al exgobernante Alberto Fujimori.

Contra todos los denunciados, la fiscalía ha pedido doce años de prisión efectiva. La decisión estuvo en manos de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema que concluyó el 9 de noviembre con las audiencias para escuchar los alegatos finales de los procesados.

VIDEO SUGERIDO: