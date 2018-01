La expulsión ronda a Kenji Fujimori . El último martes, Fuerza Popular acordó, por unanimidad, abrirle un tercer proceso disciplinario, esta vez junto a otros nueve congresistas, tras frustrar la vacancia presidencial, al abstenerse de votar.

Hasta el momento, el menor de los Fujimori ha recibido dos sanciones de parte de su bancada: una suspensión de 60 días y otra de 120 días, que está vigente. Debido a esa acumulación, la próxima sanción sería la separación definitiva.

“Le debería corresponder la expulsión”, señaló el vicepresidente del Congreso Mario Mantilla (FP) sobre el historial disciplinario de su colega.

La agrupación naranja no tiene dudas de que el bloque de Kenji Fujimori desacató un acuerdo de bancada (apoyar la vacancia) debido a una negociación con el gobierno.

“He sido motivo de burla por denunciar que había un interés del gobierno de llegar a una negociación para torcer voluntades. El tiempo me dio la razón”, dijo Daniel Salaverry, vocero de FP. “Si mis colegas no se sienten cómodos en la bancada, lo más sano es que den un paso al costado”, agregó.

En tanto, Úrsula Letona señaló que “se ha evidenciado una negociación, no sé a cambio de qué”. Agregó que será el Comité Disciplinario el que deberá dilucidar el motivo.

NIEGAN NEGOCIADO



Por su parte, los congresistas kenjistas enfatizan que su voto fue por la gobernabilidad y que no existió un negociado.

“No negociamos nada, que muestren las pruebas”, dijo el legislador Bienvenido Ramírez.

En tanto, Clayton Galván indicó a Perú21 que, a su parecer, FP tiene una intención en la sombra con este proceso.

“Quieren forzarnos a que digamos que hemos hecho un negociado por el indulto a (Alberto) Fujimori. Quieren obligarnos a que informemos cosas que no son reales”, dijo.

Para Galván, lo que se buscaría es afectar la libertad de Fujimori. “Un poco más y mañana (hoy) van a salir a marchar contra el indulto. Es lamentable porque están actuando contra el padre de la lideresa (Keiko Fujimori)”, anotó.

AGRESIÓN VERBAL



Por otro lado, el bloque de Kenji Fujimori también denunció que recibieron agresiones verbales el último martes. Según la congresista Maritza García, sus colegas los calificaron como “grandes negociadores”, “sinvergüenzas”, “ustedes no sirven”. “Estuvimos dispuestos a soportar para hacer nuestros descargos”, anotó a este diario.

Sin embargo, para Salaverry, este escenario no ocurrió. “Solo quieren victimizarse ante los medios”, dijo. Inmediatamente, Ramírez le respondió: “Que me lo diga en la cara. El día de la votación de vacancia, una trabajadora de FP me dijo perro traidor”.

DATOS



- Los congresistas procesados son Lizbeth Robles, Bienvenido Ramírez, José Palma, Clayton Galván, Estelita Bustos, Guillermo Bocángel, Sonia Echevarría, Kenji Fujimori, Marita Herrera y Maritza García.



- El bloque kenjista se reunirá hoy para analizar las acciones a tomar, indicaron Galván y García.



- El Comité Disciplinario a cargo de este caso está conformado por los legisladores César Segura, Nelly Cuadros y Juan Carlos del Águila.