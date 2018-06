Kenji Fujimori teme chuponeo antes de su posible desafuero

Días antes de que se debata en el Pleno su posible desafuero, el legislador Kenji Fujimori acusó –a través de su red social Twitter– que personal de su confianza encontró la puerta de su despacho lacrada con cinta de seguridad del Parlamento .

“Dice el Congreso que advirtió que estaba abierta el sábado por la noche. Nosotros nos enteramos hoy. Siempre cerramos con seguro. No confío en jefes de Seguridad”, narró en su cuenta.

Personas allegadas al parlamentario dieron detalles de lo ocurrido a Perú21 . La primera acción que tomaron fue dar cuenta a la Policía, para que en presencia de ellas se haga el deslacrado del adhesivo colocado en la manija y notaron que la puerta estaba abierta.

En un segundo tuit, Fujimori señaló que él jamás deja la entrada de su oficina sin llave. “Luego de las muestras de espionaje a toda persona que es incómoda a Fuerza Popular (FP), eso es imposible”, dijo.

De acuerdo con los informantes, el interior de la oficina estaba en orden, pero presumen que podrían “haber colocado artefactos para chuponear al congresista”.

Además, agentes de criminalística también acudieron al lugar para recoger muestras y verificar si hay huellas dactilares de personas ajenas al personal del legislador.

“Sí entraron a mi oficina, abrieron las puertas. (...) Tal vez han sembrado micrófonos en mis tulipanes de 5 soles, o solo quieren distraer mi defensa para el miércoles”, escribió por tercera vez Fujimori.

CONGRESO SE PRONUNCIÓ



A través de un comunicado, el Congreso indicó que el último sábado un auxiliar de seguridad “detectó en su ronda nocturna” que esta oficina “cedía levemente al contacto con la mano” y procedió a lacrarla “cumpliendo con el protocolo”.

Luis Galarreta, presidente del Congreso, indicó en RPP que este incidente “no tiene nada que ver” con su proceso de desafuero.

“El congresista Fujimori tiene todo el derecho de levantar un acta, si considera que pudieran haber entrado, pero sí me parece que hay una falta (que el jefe de Seguridad) no avise inmediatamente”, acotó.

SABÍA QUE



- El debate y votación en el Pleno del posible desafuero de los congresistas no agrupados Kenji Fujimori, Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocangel será mañana a partir de las 9:30 a.m.



- Los tres parlamentarios están involucrados en las imágenes grabadas por Moíses Mamani (Fuerza Popular), donde se muestra un posible intento de compra de votos para evitar la vacancia del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski.



- Fujimori tiene dos oficinas legislativas, una en el Congreso y otra en el edificio Juan Santos Atahualpa.