Kenji Fujimori: "Tarde o temprano me voy a sentar cara a cara con mi hermana Keiko"

El congresista de Fuerza Popular, Kenji Fujimori, dijo que en algún momento tendrá que "sentarse a conversar" con su hermana, Keiko Fujimori, y resolver los problemas que han sobrepasado el terreno político y se han afincado en los familiares.

"Directamente con mi hermana. Creo que las diferencias que han ocurrido dentro del plano político se han llevado al plano familiar, devenir por cuerdas separadas. Tarde o temprano me voy a sentar cara a cara con mi hermana, eso se verá con el tiempo", dijo en una entrevista con el diario El Comercio.

Kenji Fujimori dio estas declaraciones luego de comunicar su intención de no asistir a ninguna de las citaciones que le ha hecho llegar el comité disciplinario de Fuerza Popular, liderado por Keiko Fujimori.

Sobre Fuerza Popular, el legislador indicó que es necesario que haya un proceso de reestructuración y que "este proceso pasa por dos personas que deben dar un paso al costado: Ana Vega y Pier Figari.

Luego de resaltar a los 'Avengers', el grupo que lidera internamente dentro de Fuerza Popular, como el 'ala liberal' del partido, Kenji Fujimori se quejó del proceso disciplinario que se le sigue dentro del partido. "Ahora FP quiere controlar mi Twitter, mi Instagram. ¿Qué quieren?¿Que les entregue mi clave? Esto no es Pyongyang", indicó.

Sin embargo, Kenji Fujimori señaló que no piensa renunciar ni formar otro partido. "Si me quieren tener al margen me van a tener que expulsar, pero me voy a atrincherar dentro de la casa", manifestó.

NIEGA NEGOCIACIÓN

A pesar de que diversos políticos y la mayoría de ciudadanos (78%) considera que el indulto fue negociado, Kenji Fujimori piensa lo contrario. "Rechazo tajantemente cualquir insinuación de toma y daca por el indulto", manifestó en la entrevista con El Comercio.

Sobre la posibilidad de que su padre regrese a la cárcel, el menor de los Fujimori señaló que como "hijo lo defenderá" y señaló que si el indulto se habría dado en otra fecha también habría causado polémica.

Sobre los 50 millones de soles que Alberto Fujimori debe como reparación civil, Kenji Fujimori dijo que eso será visto por la defensa de su padre y que no es algo que le compete a los "amigos" del ex presidente, quienes le pagan una costosa casa en La Molina.