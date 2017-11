La pública solidaridad de Kenji Fujimori con las congresistas Marisa Glave e Indira Huilca tras haber sido sometidas a una indagación preliminar en la Comisión de Ética despertó la severa reacción de la vocera alterna de Fuerza Popular, Milagros Salazar.

"Bueno, entonces que él sea su abogado para que las defienda, si él quiere defender a todos menos a su partido, Fuerza Popular, entonces ¿qué esperamos?. De Kenji Fujimori no esperamos nada positivo para nuestro partido", exclamó.

En diálogo con Perú21, Salazar sostuvo que el mensaje de Kenji forma parte de su estrategia para buscar cámaras.

Kenji Fujimori mostró su solidaridad coon Glave y Huilca. Kenji Fujimori mostró su solidaridad con Glave y Huilca. Kenji Fujimori mostró su solidaridad coon Glave y Huilca.

"Glave y Huilca quieren victimizarse"

La representante de Fuerza Popular, además, defendió la decisión de la Comisión de Ética y afirmó que Glave y Huilca deberían disculparse por haber usado el hash tag 'PerúPaísDeVioladores' que, dijo, polarizó a la ciudadanía.

Rechazó las declaraciones de ambas legisladores, quienes afirmaron que la medida es un intento de "amedrentamiento" o "cortina de humo" por sus posiciones críticas frente a Fuerza Popular. Enfatizó que las representantes de Nuevo Perú buscan "victimizarse".

"Ellas ahora se quieren victimizar, incluso dicen que porque son mujeres uno quiere sancionarlas. Como utilizan a la mujer para victimizarse cuando ellas nunca han tenido ninguna situación de vulneración a sus derechos. A ellas no se les sanciona, ni se les abre un proceso preliminar por ser mujeres"

Sostuvo que Glave y Huilca deben "hacerse responsables por lo que dicen y hacen" y señaló que "lo que más le sorprende es que no tengan la capacidad de decir 'disculpen', me equivoqué, no debimos usar esa frase".

La legisladora fujimorista indicó que si bien pudieron tener la mejor intención al promover ese hashtag, generaron posiciones divididas y mucha polarización en el país. Añadió que ese no era el camino para frenar la violencia contra la mujer.

"Lo peor es que ellas no hacen ningún mea culpa. La intención pudo ser buena, pero esa frase a contribuido a una polarización y enfrentamiento. Eso, como congresistas, no podemos permitir", exclamó.