El último martes, el presidente del Congreso de la República , Luis Galarereta , anunció que iban a adquirir 130 iPad para que cada uno de los legisladores lo usen en sus escaños, como parte de su nueva política de “cero papel”.

“Uno de los temas que está haciendo esta mesa, de varias cosas positivas, es migrar a cero papel. Se está viendo los iPads que son para el hemiciclo. ¿Cuánto costará eso? Muchísimo menos que el ahorro de papel que vamos a tener en el tiempo”, dijo al respecto.

Ante esta medida, Kenji Fujimori salió al frente y publicó en su cuenta en Twitter, una carta que envió al titular del Parlamento en la que expresa su intención de no recibir uno de los nuevos equipos, debido a que ya cuenta con uno que se le entregó el año pasado.



En el documento, el menor de los Fujimori también reiteró el pedido que hizo a través de un oficio, en el cual solicita que retiren de su despacho cinco computadoras nuevas que le enviaron "sin autorización" .



“Les adjunto una carta enviada al @congresoperu indicando que no necesito iPad. También reitero recojan PCs nuevas que NUNCA pedí y NO necesito”, escribió inicialmente junto al comunicado, para luego bromear: “Ojo no se lleven mis tulipanes de plástico comprados en el mercado central, 5 luquitas y duran varios años. 😂 #Nuncadejesdesonreir”.