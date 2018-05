Kenji Fujimori: "La población ha querido ver sangre y yo no soy Keiko" [VIDEO]

Cuarenta días pasaron para que el congresista no agrupado Kenji Fujimori , rompa su silencio. El legislador aseguró que durante este tiempo ha podido reflexionar sobre la difusión de los 'Mamanivideos', que provocaron na demanda constitucional en su contra.

"En todo este tiempo he podido reflexionar de esta crisis, he podido sobrellevar el proceso de depresión y caer en ella no es de perdedores. Estoy seguro que de esta me voy a levantar. He hecho un mea culpa un autoanálisis", dijo Kenji Fujimori en diálogo con 'Día D'.

El menor de los Fujimori reveló que cuando el congresista Moíses Mamani se acercó a su despacho, el primero le habló de la gobernabilidad del país y al final sobre el indulto humanitario de su padre, pues —asegura— tenía miedo que con una vacancia presidencial se revierta esa libertad.

"Él (Mamani) me dice: '¿Yo que beneficio voy a tener?' y en ese moemnto yo debí echarlo del despacho", dijo.

Kenji Fujimori se pronuncia tras 40 días de silencio.

VIDEOS MALICIOSAMENTE EDITADOS



Después de la difusión de los videos, Kenji Fujimori confirmó que tuvo una reunión muy "dura" con su bloque político. Además, agregó que se "ha hecho todo un sancochado" a raíz de este video "maliciosamente editados".

"La intención de ellos es sacarme del Congreso. Me suspenden dos veces de la bancada, de ahí me expulsan que termina con mi renuncia al partido. Ahora lo que pretenden es expulsarme del Congreso, a través del desafuero", dijo Kenji.

Kenji Fujimori aseguró que luchará para defender sus derechos y dijo que le duele muchísimo ver a sus padres llorar por el daño de la difusión de esos videos. Sin embargo, tampoco se 'ensañará' con su hermana.

"La población ha querido ver sangre y yo no soy Keiko. La población ha querido que nos saquemos los ojos y yo no respondo de la misma manera", agregó.

El legislador precisó que regresará a la Fiscalía y hablará sobre los malos manejos de la Comisión de Presupuesto porque él siempre se mantuvo al margen de eso. Ahora, su mayor preocupación es perder su libertad. "La discrepancia política se judicializa y pone en riesgo mi libertad", acotó.