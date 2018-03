Kenji Fujimori: "Lamento las actitudes delincuenciales de FP y de mi hermana Keiko"

Luego de que Fuerza Popular difundiera videos que comprobarían una posible compra de votos por parte de Guillermo Bocangel, Bienvenido Ramírez y Kenji Fujimori , este último se pronunció desde Miraflores.

"Lamento muchísimo las bajezas de las actitudes delincuenciales de Fuerza Popular y de mi hermana Keiko al operar con esas actitudes de forma oculta y tergiversando información", dijo Kenji Fujimori en conferencia de prensa.

El menor de los Fujimori, quien pretende fundar su partido Cambio21, se justificó diciendo que lo que hicieron sus colegas del bloque es parte de la gestión "que hace cualquier autoridad o congresistas" y evitaba responder sobre la forma cómo se expresaron en el video.

"Fuerza Popular está distorsionando la información y hace parecer que la gestión es un delito", afirmó Kenji, quien solo intervino con frases cortas durante las grabaciones ocultas realizadas el último jueves después del Pleno.

"Aquí Fuerza Popular está actuando con mala leche y está buscando distorsionar la información (...) Ese video ha sido obviamente editado", agregó el legislador.

Kenji Fujimori responde tras acusación de compra de votos. (USI)

"COMO HERMANO ME HA DOLIDO"



Kenji Fujimori no escondió su sentimentalismo sobre su hermano y reveló que se siente dolido por lo sucedido. "Como hermano obviamente me ha dolido porque no es una actitud de hermanos. A mí siempre me han atacado y jamás he hecho ese tipo de prácticas", agregó.

El líder de la facción fujimorista comentó que el plan de Fuerza Popular era mostrar esos videos el mismo día que se debatiría la vacancia presidencial, pero lo aceleraron por la compra del kit electoral para reunir firmas en pro de su nuevo partido Cambio 21.

"Lo que está buscando Fuerza Popular es obviamente cortarle la cabeza al presidente de la República y como en la primera no se pudo están contestando con el hígado", sentenció Kenji Fujimori.