Se agudiza la confrontación. La congresista Maritza García anunció que el bloque que lidera Kenji Fujimori participará, en alianza con movimientos locales y regionales, en las próximas elecciones de octubre, compitiendo en varias plazas con Fuerza Popular.

En declaraciones a Perú21, manifestó que esta decisión ya fue “consensuada” por los diez parlamentarios que integran el grupo “y no habrá marcha atrás”.

“Como no tenemos partido político, no nos queda otra que (formar) alianzas, tomando siempre en cuenta que sean fujimoristas de corazón, verificando que sean personas idóneas para que no haya problemas en la gestión y que nos aseguren que vamos a ganador”, manifestó.

Precisó que en el caso de la candidatura a la Alcaldía de Lima, la decisión final la tomará Kenji Fujimori. “(En Lima) está la mayor problemática (sic) para elegir al mejor candidato, esa sí es decisión de Kenji Fujimori, seguramente conversando y consensuando con nosotros, pero es Kenji quien decidirá”, dijo.

En ese contexto, no descartó la posibilidad de entablar una alianza con Renzo Reggiardo, quien en 2008 fue congresista de Alianza para el Futuro (hoy Fuerza Popular). “No lo descarto, (...) de alguna forma sí se ha mencionado en nuestras reuniones, pero no es nada seguro, hay varias alternativas”, sostuvo.

CIENCIA FICCIÓN

En tanto, Héctor Becerril, vocero de Fuerza Popular, evitó comentar el tema. “No quiero confrontar con gente que no está en la realidad sino en la ciencia ficción y que defiende la corrupción de PPK; que sigan en su mundo irreal”, anotó.

TENGA EN CUENTA

-García informó que en Piura se evalúa una alianza con el movimiento Seguridad y Prosperidad, que postula al ex aprista Jhony Peralta para la gobernación regional.

-Dijo que por ese grupo candidatea también para vicegobernadora regional Maricruz Zeta, ex coordinadora de Fuerza Popular que fue expulsada “por su cercanía con Kenji”.