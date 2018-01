Kenji Fujimori sobre indulto: "Aquí no hubo toma y daca, ni negociación"

Rodeado de sus colegas de bancada que frustraron la vacancia presidencial, el legislador de Fuerza Popular, Kenji Fujimori , negó haber negociado con el mandatario Pedro Pablo Kuczynski a cambio del indulto de su padre Alberto Fujimori .

"Yo quiero dejar zanjado este tema. Aquí no hubo un toma y daca, aquí no hubo ninguna negociación, pero al final, la opinión pública es libre de creerme o no", manifestó Kenji Fujimori en diálogo con Cuarto Poder.

El menor de los Fujimori aseguró que el día de la vacancia tuvo suerte de contar con su "grupo de valientes congresistas", pues entre tanta tensión tenían que mantenerse "sólidos como una roca".

"Fue una decisión en pro de la gobernabilidad. Ese día hable con mi padre y me dijo: 'vas a aprender lo que es una decisión política cuando en el camino correcto se te interpone el miedo'", contó el legislador.

Además, reiteró que desde hace meses le exige al partido de Fuerza Popular una reestructuración interna que comienza con separar a los asesores Pier Figari y Ana Herz de Vega.

Kenji Fujimori



lo vengo exigiendo hace varios meses