Kenji Fujimori denunció que en setiembre se hizo un aumento de sueldo a congresistas

A un día de la sesión de la Comisión Permanente que debatirá el informe aprobado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales —la cual recomienda el desafuero de tres legisladores—, Kenji Fujimori se pronuncia en una entrevista con Canal N.

Sobre los 'Mamnivideos', el menor de los Fujimori dijo: "Eso ha sido un acto delincuencial con el único objetivo de perjudicar mi imagen, mi honra. El video ha sido editado de manera maliciosa".

En su defensa, Kenji reiteró una vez más que Fuerza Popular quiere hacer creer que hubo un canje de votos por la vacancia y eso es "totalmente falso" porque las decisiones que se tomaron durante el pedido de vacancia "fue en pro de la gobernabilidad".

"Lo que hay aquí es una pugna por el poder dentro de Fuerza Popular ese es el origen de toda esta turbulencia política", agregó Kenji Fujimori .

Su abogado Julio Rodríguez aseguró que lo mencionado en los 'Mamanivideos' "son comentarios coloquiales" y que "cada vez que el congresista ha ido a palacio ha sido de forma pública, jamás han sido clandestinas".

DENUNCIA AUMENTO 'SOLAPADO' DE SUELDO



Kenji Fujimori denunció que durante setiembre de 2017 en una reunión de la bancada de Fuerza Popular se anunció "una buena noticia" que era la de un "aumento de sueldo" a los 130 congresistas, al cual él renunció. El monto asciende a S/2530 soles por concepto de apoyo logístico.

En una segunda reunión de bancada —cuenta Kenji— se les dijo que le asignarían "cinco millones de soles para el monto de sus regiones en la bancada". Entonces él cuestionó: "¿Eso no es ofrecimiento?".

Esa denuncia sería parte de los supuestos malos manejos que existen dentro de la Comisión de Presupuesto. "No voy a permitir que me pongan el rótulo de corrupto, jamás", agregó.

CONFIRMA DISTANCIAMIENTO CON KEIKO



El menor de los Fujimori confirmó que desde el primer pedido de vacancia no se habla con Keiko Fujimori e incluso se vieron en la clínica cuando su padre estuvo internado y tampoco se dirigieron la palabra. Esto se desencadenó tras un "rosario de discrepancias públicas".

"Mis padres están afectados por todo esto (...) Aquí no hay ningún 'armani', las lágrimas de mi madre no es 'armani'. Ellos están sufriendo. A buena hora si se da una reconciliación, yo no me voy a oponer", agregó Kenji a Canal N.

Con 10 votos a favor y 5 en contra la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso acordaron aprobar informe que recomienda la destitución de los legisladores no agrupados Kenji Fujimori , Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocangel .