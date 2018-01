ACTUALIZACIÓN

En su primer pronunciamiento tras su expulsión de Fuerza Popular, el congresista Kenji Fujimori anunció la renuncia irrevocable a la bancada naranja de otros siete parlamentarios del bloque autodenominado 'Avengers' quienes se suman a los expulsados Bienvenido Ramírez y Maritza García.

Con esta dimisión, son 10 los congresistas que se apartan de Fuerza Popular con lo cual el bloque se reduce a 61 miembros.

"Me dirijo a Keiko Fujimori, esta situación es consecuencia de falta de voluntad, de diálogo y de apertura, de comunicación que ha tenido y que debería tener un verdadero líder", indicó Sonia Echevarría.

Por su parte, sostuvo que en todo grupo se espera ser escuchado "como con un gran líder como Kenji que vela por el interés de crear puentes con el Ejecutivo"

"Para tomar la decisión de dar un paso importante de renunciar es porque hemos sido atropellados... víctimas de manera constante de parte de la cúpula de Fuerza Popular. Creemos que como parlamentarios tenemos plena libertad de decir lo que queremos... lo que pensamos. Nosotros no estamos sujetos a mandato imperativo", indicó.

La carta de renuncia "irrevocable"

En su carta de renuncia, dirigida a Daniel Salaverry, vocero de Fuerza Popular, Kenji y los nueve miembros de su facción, señalan que su decisión responde a las medidas disciplinarias adoptadas por el bloque naranja que son "temerarias", "excesivas" y "carentes de sustento legal y moral".

"Como se sabe el hecho atribuido de no acatar un supuesto acuerdo de bancada sobre la vacancia presidencial no se ajusta a la verdad. Tal acuerdo no existió, habiendo votado nosotros por la gobernabilidad en ejercicio de nuestro derecho a la libertad de conciencia", indicaron.

Miremos hacia el futuro sin odios, el Perú está primero. Adjunto la carta de renuncia de los #avengers y nuestras propuestas para fortalecer la gobernabilidad del país. pic.twitter.com/TtvYbWJU4m — Kenji Fujimori (@KenjiFujimoriH) 31 de enero de 2018

NOTA ORIGINAL

Previa a la rueda de prensa, el grupo de diez parlamentarios se reúne en estos momentos en uno de los ambientes del Palacio Legislativo.

En la víspera, se recuerda, el comité disciplinario de Fuerza Popular acordó expulsar a Fujimori, Ramírez y García. Casi inmediatamente, estos dos últimos anticiparon que no apelarían la resolución y, por el contrario, indicaron que no solo ellos se apartarían de Fuerza Popular sino también otros siete legisladores.

Se trata de Guillermo Bocángel, Estelita Bustos, Sonia Echevarría, Clayton Galván, Marita Herrera, José Palma y Lizbeth Robles, quienes tienen igualmente procesos disciplinarios en curso por haber desconocido un acuerdo del bloque naranja y haberse abstenido de votar en favor de la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski de la Presidencia de la República.