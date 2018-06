Kenji Fujimori: "Dentro de Fuerza Popular hay todo un proceso de desfujimorización" [VIDEO]

El congresista Kenji Fujimori aseguró que no es un "cadáver político" y que luchará para no ser desaforado del parlamento, una decisión que será debatida este miércoles en el Pleno del Congreso .

"Cadáver político, no; estoy en coma. Hagámoslo más sencillo, es como jiu-jitsu, me están haciendo una llave, me quieren ahorcar, pero todavía hay flujo de aire y de sangre. Estoy esperando el momento perfecto para escaparme de la llave" , aseveró.

El ex integrante de la bancada naranja también denunció que en su partido hay "un proceso de desfujimorización" y señaló que parte de este proceso es haber dado la orden de no visitar a Alberto Fujimori .

Sobre Keiko Fujimori

El menor de los Fujimori afirma tener una "corazonada" en que, tras las grabaciones de Moíses Mamani , estaría involucrada su hermana, Keiko Fujimori .

"Ella es la presidente del partido y el video lo han presentado de manera institucional ", adujo Kenji, quien prefirió reservarse el volver a poner las manos al fuego por ella.

En entrevista a Panorama, el legislador también narró que la lideresa de Fuerza Popular le dijo una vez: "Ya no viajes porque la gente va a creer que tú eres el candidato" .