Hace catorce años sentenció a un Fujimori y lo envió a prisión. Hoy, su decisión podría hacer que otro miembro de esa familia viva el encierro carcelario. El juez supremo César San Martín evaluará esta mañana la apelación presentada por Kenji Fujimori contra la sentencia de cuatro años y seis meses de prisión que le impusieron el año pasado por la presunta compra de votos a fin de que la vacancia contra el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski no prosperara en el Congreso, en 2017.

Primero el padre, ahora el hijo, la suerte de otro de los Fujimori queda en manos de San Martín. Del magistrado dependerá dar validez o no a la impugnación hecha por Fujimori Higuchi, quien por este caso perdió sus derechos parlamentarios en 2019, tras una denuncia constitucional que terminó con su suspensión en el Pleno con los votos del partido presidido por su hermana Keiko.

La Sala Penal Especial de la Corte Suprema condenó en noviembre de 2022 a Kenji por tráfico de influencias agravado, aunque suspendió la ejecución de esta pena, y su consecuente detención, hasta que sea confirmada en una segunda instancia.

Con el menor de los Fujimori fueron sentenciados otros dos congresistas: Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocángel.

LOS MAMANIVIDEOS

En marzo de 2018, el congresista de Fuerza Popular, Moisés Mamani, hizo públicos unos videos clandestinos de meses atrás donde Fujimori Higuchi ofrecía a otros legisladores cargos públicos y obras para su región a cambio de que estos no acudan a la votación o marquen en abstención en el Pleno, donde se discutiría la vacancia de Kuczynski.

La intermediación del congresista fujimorista logró que el entonces presidente salvara su cabeza por segunda vez en el Congreso, aunque tuvo que pagarle a Kenji este favor indultando a su padre, Alberto Fujimori. El legislador fue sometido a un proceso disciplinario por su bancada por votar en contra y este renunció días después a este grupo parlamentario junto a otros nueve legisladores: los llamados Avengers. La difusión de los llamados Mamaniaudios precipitó días después la renuncia a la presidencia de PPK.

Elio Riera, abogado del exparlamentario señaló que no encuentra delito en las acusaciones contra su defendido y confía en que será absuelto. “No existe ningún elemento que sostenga que Kenji Fujimori ofreció algo a cambio de un voto, eso no existe. Hay una prueba indiciaria, pero una prueba concreta no hay. ¿Qué cosa real ofreció? Y estoy convencido de que oportunamente será absuelto”, dijo el letrado a Perú21TV.

La audiencia está programada para las nueve de la mañana. La Fiscalía ha solicitado incrementar la pena a seis años y seis meses de cárcel para Kenji. San Martín con su decisión podría confirmar la sentencia emitida hace más de un año, que inevitablemente pondría a un tercer Fujimori tras las rejas.

