Kenji Fujimori debe pedir permiso a Fuerza Popular para participar en elecciones 2018

Si el congresista Kenji Fujimori desea participar en las próximas elecciones municipales y regionales, apoyando a un candidato o haciendo alianza con algún movimiento, deberá pedir permiso a Fuerza Popular (FP), aseguró a Perú21 la fujimorista Karla Schaefer .

“Él ha sido expulsado de la bancada, pero no del partido. Si sale abiertamente ayudando a alguna agrupación, debe pedir autorización. Incluso es una cuestión ética”, señaló.

Asimismo, manifestó que los otros nueve legisladores que renunciaron al bloque parlamentario no tendrían problema en apoyar alguna agrupación en los comicios de octubre pues “no están inscritos en FP”. “Ellos fueron invitados, pueden ir con quien quieran”, agregó.

Cabe recordar que, un día atrás, la congresista Maritza García declaró a este diario que los diez kenjistas ya llegaron a un consenso para formar alianzas de cara al siguiente proceso electoral, y que no habrá marcha atrás en dicha decisión.

NO PREOCUPA



De otro lado, el legislador Octavio Salazar señaló a este medio que a FP no le preocupa que sus ex colegas de bancada puedan ganar terreno en regiones con su posible participación en las próximas elecciones pues, aseguró, el partido “viene trabajando duro desde hace mucho tiempo”.

“La labor partidaria es diaria, lo que queremos es solidificar nuestra agrupación y que se demuestre claramente el peso de FP en las elecciones que se avecinan”, acotó.

DATOS



- La congresista Maritza García dijo a Perú21 que Kenji Fujimori no tiene por qué pedir permiso a FP para participar en las elecciones de octubre, pues “en la práctica ya no pertenece al partido”.



- “Solo en el papel está en FP. No le han dado el respeto que se merece como líder fundador”, añadió.