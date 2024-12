"Es como si me hubieran amputado las piernas": Kenji Fujimori sobre la muerte de su padre

El pasado 11 de septiembre, el expresidente Alberto Fujimori falleció, causando un gran revuelo a nivel político en el país. A vísperas de la Navidad, su hijo Kenji Fujimori reveló cómo fueron los últimos momentos del exmandatario.

En una conversación con la psicoterapeuta Lizbeth Cueva, en su canal de YouTube TampocoTampodcast, Kenji contó lo que sintió ante la partida de su padre.

"Mi papá estaba echado en su cama y yo estaba recostado en su pecho y sentía sus últimos respiros, sus últimos latidos. Hasta que no habían signos vitales y cuando la máquina deja de sonar, es como si me hubieran amputado las piernas y esto es algo que no he contado a nadie, pero lo recuerdo clarito", reveló el exparlamentario.

Asimismo, aseguró que no ha ido a la casa donde pasó los últimos momentos de vida el expresidente, pues no sabe cómo reaccionará cuando recuerde aquellos momentos nuevamente.

"Cuando mi hermana me dice ven a la casa, siento realmente ese frenón, esa negación, porque realmente yo no sé cómo voy a reaccionar cuando esté en el cuarto de mi papá", señaló.

