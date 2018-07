Kenji Fujimori: Congreso definirá si reconoce nueva bancada Cambio 21

Este miércoles 1 de agosto la Junta de Portavoces del Congreso de la República definirá la admisión de la nueva bancada Cambio 21 , integrada por el grupo cercano a Kenji Fujimori y que se alejó de Fuerza Popular .

La congresista Maritza García Jiménez adelantó al diario 'Correo' que su grupo dialogó en días recientes con el nuevo presidente del Parlamento, Daniel Salaverry , y éste les aseguró que formalizarían el reconocimiento de la nueva bancada.

Como se recuerda, un fallo del Tribunal Constitucional ( TC ) determinó que los congresistas renunciantes pueden legalmente conformar nuevas bancadas.

Sin embargo, la Oficialía Mayor del Congreso aún no ha dado respuesta a la solicitud de este grupo de parlamentarios, según precisó García Jiménez.

García añadió que su "bancada" ha dialogado con los voceros de todas las bancadas y todos le han asegurado su respaldo. Esta es la prueba de democracia para el nuevo presidente del Congreso, afirmó.

"No es un favor que no están haciendo, es un derecho que nos corresponde. No creo que Fuerza Popular se niegue a acatar un fallo del TC", expresó.

La nueva bancada estaría conformada por nueve miembros de este grupo, ya que Kenji Fujimori y Bienvenido Ramírez fueron defenestrados del Parlamento y afrontan procesos judiciales.

Kenji Fujimori y nueve legisladores afines a él renunciaron a Fuerza Popular el 31 de enero de 2018, luego de apoyar la no vacancia del entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski ( PPK ).