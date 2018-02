ACTUALIZACIÓN - 10:46 a.m.

El presidente Pedro Pablo Kuczynski a través de Twitter, lamentó que no pudo aterrizar en Juliaca debido a problemas climatológicos. En ese sentido, el mandatario se disculpó por no poder estar con la población que lo esperaba con ansias. No obstante, afirmó que la próxima semana volverá y anunciará el plan de descontaminación del lago Titicaca.

El mal tiempo nos impidió hoy aterrizar en Juliaca. Amigos de Puno, lamento muchísimo no poder estar con ustedes hoy. Volveré la próxima semana para anunciar el plan de descontaminación del lago Titicaca. Aterrizando en Lima daré mayores alcances. ¡Seguimos trabajando! — PedroPablo Kuczynski (@ppkamigo) 22 de febrero de 2018

NOTA ORIGINAL - 8:55 a.m.

Kenji Fujimori , a través de su cuenta oficial de Twitter , informó esta mañana que se encontraba acompañando al presidente Pedro Pablo Kuczynski a Puno y publicó tres fotografías junto a él en el avión presidencial. En dicho 'tweet', el legislador relata volvía a subir a la aeronave luego 18 años.

En la publicación, el hijo menor de Alberto Fujimori recuerda los momentos que pasó con su padre cuando lo acompañaba llevando apoyo a los comités de autodefensa y abrigo para las zonas altoandinas. También, escribió: "Hoy rumbo a Puno a trabajar con los comuneros y para la descontaminación de lago".

Luego de 18 años subiendo al avión presidencial ✈️. Recuerdo cuando viajaba con mi padre llevando apoyo a los comités de autodefensa y ayuda para el friaje a las zonas altoandinas. Hoy rumbo a Puno a trabajar con los comuneros y para la descontaminación del lago. pic.twitter.com/GRWyTvqaXe — Kenji Fujimori (@KenjiFujimoriH) 22 de febrero de 2018

En la tercera foto, Kenji se tomó un 'selfie' con Pedro Pablo Kuczynski , donde al mandatario se le observa con una sonrisa y de buen semblante. Al parecer, la amistad entre el mandatario y el hoy, líder del bloque kenjista es buena.

Es importante señalar que el ex parlamentario de Fuerza Popular y otros legisladores del mismo partido político se abstuvieron de votar a favor de la vacancia de PPK.

Esto generó suspicacias, ya que unos días después Kuczynski le otorgó un indulto humanitario al patriarca de los Fujimori —para ser exactos la noche del 24 de diciembre del año pasado— provocando que le caiga una lluvia de críticas.