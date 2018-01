Kenji Fujimori no asistió a primera citación del comité de disciplina Bancada de Fuerza Popular informa que la segunda convocatoria es a las 11 am. "De no venir continuaremos con el proceso y realizaremos nuestro informe sin su descargo", indicó a Perú21 el congresista César Segura.

