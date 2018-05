Kenji Fujimori, Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocangel están obligados a ir a la Subcomisión

La presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Milagros Takayama, advirtió que si los congresistas no agrupados Kenji Fujimori , Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocangel , no asisten mañana, “la investigación seguirá su curso y no habrá espacio a reprogramación”.

“El reglamento es bien claro respecto a eso. Solo se reprogramaría en caso de que no haya quórum. Aún no han confirmado, pero esperamos que vayan”, declaró a Perú21.

Los tres legisladores son acusados de haber intentado comprar votos para evitar la vacancia del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski, tal como se mostró en los videos grabados por el parlamentario Moíses Mamani (Fuerza Popular).

Por otro lado, Bocangel será interrogado el próximo viernes 11 de mayo por la Fiscalía de la Nación a fin de que esclarezca dicha situación. Dicha diligencia se realizará en el Ministerio Público. Este diario intentó comunicarse con el legislador, pero tenía su celular apagado.