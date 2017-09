Kenji Fujimori: "Voy a atrincherarme. Que me quieran sacar con una patada, no pues"

Kenji Fujimori sigue en pie de guerra contra su partido, Fuerza Popular. El legislador, quien afronta un proceso disciplinario que puede terminar en su expulsión, reclamó que se encuentre en esa situación y que algunos lo quieran "sacar con una patada".

Kenji Fujimori aseguró que se "atrincherará" para no ser separado de su agrupación y volvió a sacarles en cara a los miembros de Fuerza Popular que él logró conseguir 800 mil firmas para la inscripción del partido.

"Por favor, no trates de meterse en problemas estoy al borde (de la expulsión). Voy a atrincherarme. Yo conseguí 800 mil firmas y que de repente me quieran sacar con una patada, no pues", exclamó en un adelanto de la entrevista que Cuarto Poder transmitirá esta noche.

Domingo desde las 8:00 pm en #CuartoPoder@KenjiFujimoriH sigue abonando a la polémica y no se guarda una respuesta. pic.twitter.com/dYHv5HpAQL — Cuarto Poder (@Cuarto_Poder) 23 de septiembre de 2017

El comité disciplinario que evalúa una posible sanción a Kenji Fujimori esta conformado por Miguel Torres, Ursula Letona y Karina Beteta. En unos 30 días emitirían una decisión.

Ayer, el hermano menor de Keiko Fujimori se burló del proceso al que ha sido sometido y dejó constancia de ello en su cuenta de Twitter.

Gracias por sus ideas amigos tuiteros, por fin encontré el uso adecuado!😄 #sonríelealavidapic.twitter.com/cKQEUDvwEP — Kenji Fujimori (@KenjiFujimoriH) 23 de septiembre de 2017