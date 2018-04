Kenji Fujimori: Acusan a congresista de negociar con Keiko para evitar el desafuero

El último lunes, Kenji Fujimori acudió a la Fiscalía de Lavado de Activos para declarar por la investigación que se le sigue a su hermana Keiko por presuntos aportes de Odebrecht a su campaña electoral en 2011. No obstante, sus respuestas, que favorecieron a la ex candidata presidencial, han generado que se le acuse de negociar su silencio para evitar que sea desaforado del Congreso.

En las declaraciones que dio al Ministerio Público, el menor de los hijos de Alberto Fujimori insistió en que mete “las manos al fuego” por su hermana y señaló que desconocía el procedimiento de recaudación de los aportes.

Kenji acudió a la Fiscalía luego de que se ofreciera a ser testigo “en los casos necesarios” y que iba a demostrar “quiénes son los corruptos” en Fuerza Popular. Sin embargo, sus respuestas ante el fiscal José Pérez fueron todo lo contrario a inculpatorias.

Al respecto, Gino Costa explicó que han podido ocurrir dos cosas: “Kenji estaba fanfarroneando y no tenía información, o se ha puesto de acuerdo para que no lo desafueren”.

Una posición similar a la del segundo punto la tiene Yonhy Lescano (AP), quien afirmó que hay un “blindaje” que tiene como finalidad que “ella se salve de la investigación que se le sigue, y él del desafuero en el Congreso”.

“Quizá han aparentado una pelea política. Si él no ha dado ningún dato (al fiscal), es porque nos están tomando el pelo a todo el país”, resaltó.

Marco Arana, del Frente Amplio, es otro de los parlamentarios que se sumó a quienes dudan de lo señalado por el menor de los Fujimori, e indicó que “está ocultando información importante”.

“Está negociando su supervivencia en el Congreso, pero perjudica su situación porque todo indica que oculta pruebas”, resaltó.

“NO TIENE LIDERAZGO”

Por otro lado, hay quienes consideran que sus declaraciones del lunes, en el Ministerio Público, han terminado perjudicando la situación del ex legislador de Fuerza Popular (FP).

El vocero alterno de PpK, Juan Sheput, aseguró que más allá de si es cierto que no tiene detalles de los aportes a FP durante la campaña, “Kenji ya está desaforado para la opinión pública”.

“Es una persona que no dice la verdad, que puede retroceder sin ningún tipo de escrúpulos, que demuestra que no tiene liderazgo”, comentó.

Para Mauricio Mulder (Apra), lo que ha sucedido es reflejo de “una forma un poco mafiosa de actuar. Me parece que son amenazas absurdas y errores graves que se cometen en la vida política”, precisó.

SIN PRUEBAS



No obstante, Daniel Salaverry (FP) descartó un acuerdo entre los hermanos Fujimori y manifestó que su ex colega de bancada no dio mayores detalles “porque no tenía nada. No pasó de ser una bravuconada de Kenji”.

DATOS



- Salaverry aseguró que aún no tienen una decisión como bancada sobre cómo votarán en los procesos que se le siguen a Kenji Fujimori.



- El menor de los hijos de Alberto Fujimori afronta un proceso en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y otro en Ética.



- Maritza García, del bloque de Kenji, dijo que a su parecer no se habría dado un acuerdo para no denunciar a Keiko y consideró difícil una reconciliación política entre los hermanos Fujimori.