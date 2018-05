El congresista Kenji Fujimori , quien enfrenta un proceso de desafuero, reveló hoy por qué no votó por su hermana Keiko en las elecciones del 2016, comicios en los que la lideresa de Fuerza Popular disputaba la Presidencia de la República ante Pedro Pablo Kuczynski , quien finalmente ganó la contienda electoral.

En entrevista con el programa 'A pensar más' , que conduce Rosa María Palacios, el menor de los Fujimori contó que no fue a sufragar aquella vez porque había mantenido una discusión con Keiko, el mismo día de las elecciones presidenciales.

"Siempre se estila tener una desayuno antes de la votación, ahí tuve un encontrón con mi hermana, en la cocina, me dijo: "al menos sirve el café, no seas un inútil". Fue eso lo que me dolió muchísimo, una cosa es que te lo diga entre cuatro paredes y otra que te lo digan frente a congresistas electos y asesores", manifestó el parlamentario.

El legislador aseguró que esa fue la razón por la que desistió de votar. "Esa es la verdad (me maltrató), muchos me preguntaron ¿por qué no fuiste a votar? esa es la verdad", insistió.

Asimismo, indicó que le incomodó que su partido no haya buscado la libertad de su padre, el ahora indultado ex presidente Alberto Fujimori.

"Me cuesta asimilar que Fuerza Popular nunca haya querido la libertad de mi padre, el partido sacó un comunicado en el que decía 'estamos alegres por la libertad de Alberto Fujimori pero cuestionamos las formas' (...) han cuestionado el indulto, las formas, yo como hijo doy todo por mi mamá y mi papá (...) he tratado de buscar una explicación para esto", expresó.

"Siento miedo en el Congreso"

Kenji Fujimori calificó de "autoritarios", "rígidos" y "duros" a los miembros del bloque naranja, del que se separó en marzo pasado.

"En el Congreso siento miedo, porque no sé si hacen seguimiento o si están grabando, han puesto micrófonos en todos lados (...) después de los 'mamanivideos' yo puedo esperar de todo", declaró.

En esa línea, aseguró que votaría a favor de una moción de censura para el presidente del Congreso, Luis Galarreta, por sus últimas declaraciones contra medios de comunicación y periodistas .

"Por supuesto (que votaría a favor), y sobre todo después de sus frases intolerantes hacia la prensa", sostuvo.