Kenji: "Estoy en contra de esa actitud pasiva con respecto a la libertad de mi padre"

Luego de dar sus descargos ante el Comité Disciplinario de Fuerza Popular que sigue su caso, el congresista Kenji Fujimori señaló que continuará dando su punto de opinión respecto a diversos temas.

"No me van a hacer cambiar de opinión. Estoy y voy a seguir en contra del intento del archivamiento del caso Sodalicio, la 'Ley Mordaza', la ley del control de medios, estoy en contra de la pena de muerte, pero sobre todo, estoy en contra de esa actitud pasiva que hasta ahora mantienen los miembros de mi bancada con respecto a la libertad de mi padre, el ingeniero Alberto Fujimori", expresó.

Sobre esto último, afirmó que él ama a su padre, y por lo tanto "no me voy a cansar de luchar hasta ver a mi padre en libertad. Nada ni nadie me va a detener hasta lograr ese objetivo".

Asimismo, Kenji Fujimori consideró que su proceso fue abierto por haber recomendado leer una editorial, por escribir una columna y por mostrarse en contra de temas que su bancada si apoya.

"Me encuentro sorprendido por el hecho de que me hayan llevado a comité de disciplina (...) Considero que se está vulnerando mis derechos a la libertad de expresión, mi derecho a la libertad de opinión", señaló.

Del mismo modo, Kenji Fujimori refirió que lo que la gente puede percibir es que "me quieren sancionar porque me ven incómodo algunos miembros de mi bancada".