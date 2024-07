La congresista de Perú Libre Kelly Portalatino se pronunció sobre los audios que le habría enviado el prófugo Vladimir Cerrón en 2022, en los que se refiere a la legisladora como “amor” e incluso le dice “te amo”.

Al ser consultada por la prensa, la legisladora de izquierda no solo defendió el trato recibido por Cerrón, sino que aseguró sentirse “halagada”.

“Yo me siento halagada, que una persona culta, una persona líder de un partido político, y también catalogado de izquierda socialista internacional, tenga algunas situaciones que le agraden. Cualquier mujer se sentiría halagada. En ese sentido, no podemos estigmatizar a la mujer, no podemos discriminar a las mujeres”, señaló.

No obstante, la parlamentaria indicó que se debe verificar que el audio revelado por Bunker no sea generado inteligencia artificial, ya que “ahora todo es clonado”.

Asimismo, la congresista aseguró que la revelación del audio es una “cortina de humo” de quienes quieren “desviar los temas de Lava Jato, (...) para que no se hable de Odebrecht”, dijo.

Los audios

El medio Búnker reveló audios donde se escucha al dueño de Perú Libre, Vladimir Cerrón, en presunto estado de ebriedad, mencionarle cosas subidas de tono a la congresista Kelly Portalatino.

Sin embargo, inicialmente se escucha a un hombre que se identifica como viceministro de Hidrocarburos. “Aló, Kelly, tú sabes que yo siempre te he considerado y querido mucho. Espero que nunca más me pongas una censura. Estoy acá con el número uno”, dice.

Posteriormente, Cerrón toma la palabra. “Kelly, toda mi promoción te quiere, si tú no eres la próxima presidenta, vas a ser la vicepresidenta o canciller, no sé, pero no hay boleto de regreso, carajo. Por eso debemos ser la vanguardia, amor”, se le escucha decir en un lugar donde suena música a alto volumen.

El supuesto “viceministro de Hidrocarburos” toma la palabra nuevamente. “Kelly, me gusta tu carácter, tu forma de ser. No sé por qué me he enamorado de ti”, dijo.

Por último, Cerrón agrega: “Tú sabes que el borracho y el niño dicen la verdad. Aunque el borracho dice que nunca está borracho, siempre dice la verdad. El 13 de agosto es nuestro aniversario, amor, y vamos a celebrarlo a lo grande como un partido triunfador. Te amo”.

