La congresista Kelly Portalatino de la bancada de Perú Libre saludó la renuncia de Luis Barranzuela al cargo de ministro del Interior, debido a la fiesta que realizó el pasado 31 de octubre a pesar de estar prohibidas las reuniones sociales por su propio sector. Sin embargo, resaltó que su partido político no propuso la llegada del exfuncionario al gabinete encabezado por Mirtha Vásquez.

“El partido de Perú Libre en ningún momento ha propuesto al señor Barranzuela y en eso nos ratificamos”, aseguró Portalatino en entrevista con RPP. Al ser consultada sobre la cercanía de su colega de bancada Guillermo Bermejo con el exministro, la parlamentaria aseguró que el procesado congresista propuso al exfuncionario a título personal.

Para Portalatino, Barranzuela “ha tomado una decisión sensata en beneficio del país” porque “ha sido una irresponsabilidad a su investidura (realizar una fiesta cuando están prohibidas las reuniones sociales) a pesar de ese decreto supremo que su mismo despacho ha emitido y genera una situación de inestabilidad social y política”.

Al ser consultada sobre la cercanía de Barranzuela con el dueño de Perú Libre, el procesado Vladimir Cerrón de quien fungió como abogado, la parlamentaria aseguró que el exministro no fue la defensa legal del exgobernador. “El señor Barranzuela no ha sido ningún momento el abogado de pl, peor aún no ha sido abogado oficial del señor Cerrón. No ha sido abogado oficial”, dijo.

En esa línea, la congresista volvió a resaltar que no le dará el voto de confianza al gabinete presidido por Mirtha Vásquez pues considera que “representa a las ONGs, a los caviares y a los grupos minoritarios”.

