Colaborador eficaz afirma que Keiko Fujimori negoció apoyo a Pedro Chávarry

De acuerdo a la declaración del colaborador eficaz N° 2017-55-7, hecha el 15 de octubre de este año, y que está expuesta en el requerimiento de prisión preventiva solicitada contra la ex candidata presidencial Keiko Fujimori, esta ordenó a su bancada que respalde al magistrado Pedro Chávarry para que sea elegido como fiscal de la Nación.

¿Por qué? Según el testimonio, Fuerza Popular buscaba beneficios en el Ministerio Público y específicamente obstaculizar las investigaciones al partido que realiza el fiscal José Domingo Pérez, miembro del equipo del caso Lava Jato.

“Dentro del partido Fuerza Popular (FP) se comentaba que el fiscal Pérez Gómez es un fiscal complicado, intolerante, que es una persona que tiene odio al partido, que es de izquierda y que es digitado por IDL, Justicia Viva y la ONG Proética, entre otros comentarios adversos y peyorativos a dicho fiscal en clara alusión a las diligencias que realiza en sus investigaciones contra el partido político”, señala en el requerimiento al que accedió Perú21.

“Es este contexto en que Keiko Fujimori ordena apoyar al fiscal Pedro Gonzalo Chávarry a fin de que sea elegido el nuevo fiscal de la Nación, ella hizo un comentario en las reuniones del Comité Político, de las que se realizan los días lunes, indicando que Chávarry debe ser el nuevo fiscal de la Nación”, se lee.

En el documento se recuerda que una de las muestras de este apoyo de FP hacia el fiscal Chávarry fue “no acumular las denuncias constitucionales” que se presentaron contra el titular del Ministerio Público ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

“La intención del partido político Fuerza Popular (FP) es ir tramitando individualmente las denuncias, con la finalidad de tener presionado al fiscal Chavarry (...) y obtener beneficios futuros en el Ministerio Público y principalmente en las investigaciones contra el partido Fuerza Popular específicamente tramitadas en el despacho del fiscal Domingo Pérez Gómez, a quién además quieren destruir como lo indicaron textualmente”, dijo el colaborador eficaz.

Muestra de ello, según la declaración, es que en la Subcomisión el fujimorismo rechazó el informe elaborado por el oficialista Juan Sheput, que recomendaba destituir e inhabilitar al fiscal Chávarry.

“Posteriormente se escuchó comentarios de parte de un congresista de FP que el fiscal Chávarry, después de esto debe dar alguna señal; por lo que al día siguiente en las instalaciones del Congreso se hizo de conocimiento que la fiscal adjunta Erika Delgado había sido removida del cargo”, precisó el colaborador eficaz en la relación a la destitución de Delgado, efectuado por Chávarry el pasado viernes 12 de octubre.

Cabe anotar que, según fuentes fiscales de Perú21, este fin de semana se iba a consumar la salida de Pérez del equipo especial, razón por la cual se adelantó el pedido de prisión preventiva contra la ex candidata presidencial. La formalización de la investigación preparatoria a Keiko Fujimori también buscaba garantizar que el fiscal Pérez se mantenga en el caso.

La ex candidata presidencial ha reiterado en varias ocasiones que no tiene "relación o pacto" con Pedro Chávarry. "No tengo relación, vinculación ni mucho menos pacto con dichas personas", dijo en setiembre último en referencia al titular de la Fiscalía.